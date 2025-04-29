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經濟

金管局研CDI新項目 助貿易中小企融資

【明報專訊】金管局公布昨啟動Cargox項目，為金融數據基建「商業數據通（CDI）」的最新項目，推動海陸空貨運物流數據實時數碼化，通過CDI與銀行安全共享，協助銀行更精準評估企業，特別是從事貿易的中小企的營運和信用狀况，提供更具競爭力融資方案並更妥善管理風險，貿易中小企也可便捷地獲取貿易融資。金管局昨日成立Cargox項目專家小組，成員包括銀行、貨運物流數據提供者、貿易協會、信貸資料服務機構和政府機構，計劃在今年底制訂項目路線圖。

擬今年底訂項目路線圖

金管局助理總裁（金融基建）周文正表示，Cargox擬接入運輸及物流局正在發展、擬於明年運作的港口社區系統（PCS），以及機管局正在更新的貨運數據平台，當局在系統更新或建立時已經與對方合作，有助系統完成後盡快接入使用數據。金融科技總監鍾智偉指出，擬於今明兩年進行概念驗證研究並構建新方案，專家小組建議可用於批核信貸的數據後，從數據提供者取得相關資料，若證明有助審批則着手建立數據通道，可與專家小組制訂路線圖同步進行。

稱籌備已久 公布時機與關稅巧合

去年金管局與機管局合作，試驗以總航空運單協助銀行審批貿易融資，但相關資料仍未齊全，例如未有貨值等數據，若機制要持續運作，需要等待系統更新以提供更多實時資料。

另外，商經局現時逐步建立電子平台「貿易單一窗口」，將來可提供齊備的電子報關資料，當局現時亦與系統合作，有望在2027年推出時已可接駁至CDI。

項目啟動適逢貿易業界受美國關稅影響，周文正稱項目籌備已久，現時不少平台數據化開始成熟可接入CDI，只是項目公布時機與關稅巧合。不過他指專家小組成員亦認為，項目啟動相當及時，客戶前景面臨更大不明朗，銀行若能掌握實時資料盡快批核貸款，對雙方均有好處，而現時環境亦促使中小企加快業務數碼化。

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