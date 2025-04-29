明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

人行：研設民營中小企增進信用制度

【明報專訊】中美貿易戰升級對內地民企發展帶來新挑戰，人民銀行副行長鄒瀾稱，當局將持續在民企金融服務增加資源，包括適度寬鬆貨幣政策，保持流動性充裕，為民企發展營造良好貨幣金融環境，並督促金融機構不會盲目抽貸、斷貸、壓貸，積極滿足民營外貿企業合理資金需求。他又指出，當局將全面推廣中小微企資金流信息共享平台，研究為民營中小企建立增信（增進信用等級）制度，以解決民營中小企業信用不足、信息不對稱等融資限制。

促金融機構勿盲目抽貸斷貸

鄒瀾又表示，當局將更針對地拓寬民企多元化融資渠道，包括發揮民營企業債券融資支持工具的作用，擴大民營企業債券融資規模；推廣「兩新」債務融資工具，支持民企發債融資；利用股票回購增持再貸款，滿足民營上市公司市值管理的資金需求。完善跨境投融資便利化政策，提高民營企業運用外資的效率。

截至今年3月底，人民幣貸款餘額按年上升7.4%至265萬億元（人民幣， 下同），鄒瀾稱去年底內地實施大規模專項債券置換，地方政府通過發行專項再融資債券歸還以貸款為主的隱性債務，因此對統計數據帶來一定影響，剔除上述因素的人民幣貸款餘額按年增速應可超過8%。對於下一步信貸工作，鄒瀾重申將「適時降準降息」，另外當局將指導金融機構不向外貿依存度高、暫時遇到困難、產品有競爭力的中小企業抽貸和斷貸，並推動落實創業擔保貸款政策。消費方面，則着重服務消費供給，聚焦文旅體育、餐飲住宿、教育培訓等重點領域，加強金融支持。

相關字詞﹕外貿企業 民營企業 人民銀行 中美貿易戰

上 / 下一篇新聞