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經濟
新股

滬上阿姨首日超購92倍 博雷頓孖展11億

【明報專訊】現製飲品商滬上阿姨（2589）及光伏電池製造商鈞達股份（2865）（深：002865）昨同日開始招股，連同上周五開始招股的電動工程機械提供商博雷頓（1333），市場同時有3家公司IPO（見表），集資最多逾23.1億元。

招股書顯示，滬上阿姨及博雷頓是次來港發售H股分別僅佔總股本約2.3%及3.42%，惟兩間公司逾五成的內資股將於上市後變為流通H股上市及可買賣。兩公司招股書指出，相關備案程序均已完成，惟須待港交所（0388）批准。意味一年後當有關股份禁售期解禁後，兩家股份的流通股數將大增，變相令市場「供應」大幅增加下，屆時或對股價或構成壓力。而值得注意的是，阿里巴巴（9988）前首席執行官、嘉御資本創始合伙人兼董事長衛哲亦為滬上阿姨股東之一。

孖展認購方面，滬上阿姨表現較為亮眼。綜合多家券商的孖展數據，截至昨晚9時，滬上阿姨公開發售部分首日即獲超購逾92倍，孖展涉資25.57億元。此外，博雷頓獲券商借出孖展10.7億元，以集資額2340萬元計，超購44.71倍。相較之下，鈞達股份表現則較淡靜，昨孖展超購0.76倍，涉資3.19億元。

5企昨遞表申來港上市

昨日亦有5隻新股遞表申請來港上市。其中內地新能源汽車製造商、市值逾2000億元的賽力斯（滬：601127），市場消息指出或將在港集資20億美元（約156億港元）。賽力斯曾於2021年開始以「智選車」模式與華為跨界合作，兩者攜手推出新能源車品牌「問界」（AITO）。同日入表的還有戶外運動品牌伯希和、創新放療設備商西安大醫、光伏產品供應商晶澳科技（深：002459），以及通訊電子產品製造商劍橋科技（滬：603083）。

此外，已在上交所上市的恒瑞醫藥（滬：600276）公告指出，已收到中國證監會出具的境外發行上市備案通知書，擬發行不超過約8.15億股H股，在港交所上市。彭博社引述消息指出，該公司計劃於今年內招股，擬集資20億美元。另有內地A股上市公司、掃地機械人製造商石頭科技（滬：688169）據報正考慮今年在香港上市並集資最多5億美元（約39億港元），惟上市事宜仍屬初步階段，尚未聘請投行。該公司曾獲小米（1810）投資，是小米生態鏈企業之一。

明報記者 邱潤青

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