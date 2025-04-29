港股牛皮 成交1690億近3個月低

高盛料今年北水淨買1100億美元

恒指高開91點，重上22,000關，惟已是全日高位，其後曾倒跌162點，午後窄幅上落，收市微跌8點，報21,971點。國指微跌不足1點，科指微升0.1%。大市成交減少18%至1690億元，是2月4日後最少。

北水淨流入20.3億元，終止單日流出，資金淨買入最多的是盈富基金（2800）、恒生中國企業（2828）；淨賣出最多的是阿里（9988）。

高盛報告稱，將今年南向資金（即北水）流入預測從750億美元上調至1100億美元，以反映中美潛在脫鈎風險擔憂下，境內投資者加大跨境資產投資；H股的盈利增長、估值和股息率更具吸引力；更多新上市和中概股回流，港股可投資領域擴大；以及貿易糾紛升級下潛在的人民幣貶值令對冲需求上升。

本報統計發現，北水今年以來淨流入已逾6000億港元，相當於去年全年淨流入約四分三，而去年淨流入逾8000億元為滬深港股通開通以來最多（見圖）。高盛指出，今年北水淨流入人工智能科技及高息股的資金最多，分別高達290億美元及220億美元，約佔南下資金約65%。報告又指出，現時南向投資者持有5770億美元的香港上市股票，佔南向資金可購買股票市值的13%。

另匯豐環球研究報告指出，考慮到美國關稅的上升，最近下調對中國經濟增長的預測。不過，報告認為中國仍有籌碼，特別是通過支持內需。政治局會議已確認需要加快政策支持，並專注於擴大消費，滿足內需，報告認為，急需結合近期措施（例如以舊換新計劃）與結構性措施（例如養老金改革等）來進一步提升今年的消費。

獨立股評人郭思治表示，市場等待中美就關稅談判，觀望氣氛濃厚，短炒者不會現階段加注，中長線者又不急於買貨，預期恒指短期在22,000關上落，港股或要到5月中旬才有較明確方向。