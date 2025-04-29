耀才升82%遠高全購價 憧憬有動作

螞蟻借殼耀才上市基本此路不通

在此之前，市傳螞蟻控股重啟上市計劃多時，耀才有沒有可能獲螞蟻借殼上市？這引起市場不少憧憬，但是查實按現行規例，若注入上市公司資產估值還高於上市公司現有資產，會被視為重新上市，螞蟻借殼耀才基本此路不通。但是耀才在公告內提到，新買方將促進其數字化及轉型，成為以尖端技術為後盾的領先交易平台，則引起市場憧憬有望挑戰同以科技作賣點的龍頭行富途（美：FUTU）。隨着強手進場，有力挑戰市面最大散戶行地位，本身已有足夠憧憬。

耀才易手的消息，一度對富途股價投下震撼彈，上周五股價最多跌8%，收市亦大跌逾6%。但至昨晚，市場消化消息過後，富途美股早段股價曾反彈逾2%。

耀才宣布賣盤後，投資者無視買方螞蟻控股明言全購價鐵價不改，甚至末期息可能會調整的說法，照在高位搶購耀才股份。在市價遠高於全購價，可以預期的是，幾乎不會有投資者願意按全購價交貨給螞蟻控股，螞蟻控股入場購買耀才控股權的成本幾乎肯定鎖定在28.14億元，並省下支付全購的費用。

至於在今次賣盤中，耀才主席葉茂林出售股權，雖然未能夠受惠於股價大漲所產生的額外得益，但是翻查紀錄，他自2019年12月5日起，由持股68.57%逐步減持至50.55%前淨套現達4.15億元，連同今次沽售套現28.14億元，以及他曾於2015年將夜場股Magnum（現稱奧克斯國際（2080））68.75%股權脫手套現4.04億元，在過去11年間，他透過出售及減持兩間上市公司控股權，套現共36.33億元。

明報記者 陳偉燊