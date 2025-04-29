明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

耀才升82%遠高全購價 憧憬有動作

【明報專訊】耀才證券（1428）獲螞蟻控股入主消息在上周五落實，該股在昨日復牌後，股價狂升最多近一倍，升幅曾經多達96.72%，午後一度高見6元上市以來最高價，並較全購價3.28元高出82.93%，市值一度首破百億元大關，高見101.83億元。最終收市升幅收窄至81.97%，報5.55元。耀才市價遠高於螞蟻控股全購價，一般預期現股東不大可能接受新買家全購要約，股價飛升相信更多反映投資者憧憬將來耀才會有新動作。

螞蟻借殼耀才上市基本此路不通

在此之前，市傳螞蟻控股重啟上市計劃多時，耀才有沒有可能獲螞蟻借殼上市？這引起市場不少憧憬，但是查實按現行規例，若注入上市公司資產估值還高於上市公司現有資產，會被視為重新上市，螞蟻借殼耀才基本此路不通。但是耀才在公告內提到，新買方將促進其數字化及轉型，成為以尖端技術為後盾的領先交易平台，則引起市場憧憬有望挑戰同以科技作賣點的龍頭行富途（美：FUTU）。隨着強手進場，有力挑戰市面最大散戶行地位，本身已有足夠憧憬。

耀才易手的消息，一度對富途股價投下震撼彈，上周五股價最多跌8%，收市亦大跌逾6%。但至昨晚，市場消化消息過後，富途美股早段股價曾反彈逾2%。

耀才宣布賣盤後，投資者無視買方螞蟻控股明言全購價鐵價不改，甚至末期息可能會調整的說法，照在高位搶購耀才股份。在市價遠高於全購價，可以預期的是，幾乎不會有投資者願意按全購價交貨給螞蟻控股，螞蟻控股入場購買耀才控股權的成本幾乎肯定鎖定在28.14億元，並省下支付全購的費用。

至於在今次賣盤中，耀才主席葉茂林出售股權，雖然未能夠受惠於股價大漲所產生的額外得益，但是翻查紀錄，他自2019年12月5日起，由持股68.57%逐步減持至50.55%前淨套現達4.15億元，連同今次沽售套現28.14億元，以及他曾於2015年將夜場股Magnum（現稱奧克斯國際（2080））68.75%股權脫手套現4.04億元，在過去11年間，他透過出售及減持兩間上市公司控股權，套現共36.33億元。

明報記者 陳偉燊

相關字詞﹕螞蟻控股 葉茂林 耀才證券

上 / 下一篇新聞