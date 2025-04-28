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經濟
袁國守 退休綢繆

財富管理

MPF自願供款助增退休儲備

【明報專訊】現時強積金（MPF）的強制供款上限為1500元，即MPF供款入息上限為3萬元，相信不少打工仔的MPF每月供款已達此上限。然而，香港人愈來愈長壽，加上物價持續上升，單靠現時每月的1500元供款，日後退休時的MPF儲備未必足夠退休生活。因此，增加退休儲備有其必要，方法可有多種，例如於目前的MPF供款帳戶安排額外的自願供款；此外，可考慮月供基金或月供股票，確保退休時有足夠退休儲備安享晚年。

明報記者 袁國守

多年來，本港是全球最長壽的其一地區，有調查顯示，男性與女性平均壽命分別約83歲與88歲。然而，長命百歲可帶來「長壽風險」（longevity risk），即個人退休儲蓄，不足以應付晚年生活開銷的財務風險。

坊間不時會公布一些退休策劃調查，以20至25年退休期計算，簡單的基本退休生活一般需要400萬元；若然要過較舒適的退休生活，或許需要1000萬元。按積金評級數據，截至今年3月底，強積金在第一季的總資產值估算約為1.3萬億元，相當於479萬名強積金成員每人平均帳戶結餘約27.91萬元。

由此可見，若港人想過舒適的退休生活，僅靠MPF未必能成事，所以應盡早儲蓄，利用複利效應累積退休資產，例如於MPF供款帳戶作出額外的自願供款，又或考慮月供基金或月供股票，即每月投入固定金額投資，透過平均成本法積累長期財富，為退休生活作好準備。

當然，每個人的退休生活需要不同，要有多少儲備才足夠退休，完全因人而異。積金局認為，評估自己的退休生活需要時，應該考慮多個因素，包括距離退休年期、退休後每月支出、退休生活的時間（即預期壽命）、平均通脹率及預計退休後之儲蓄/投資的回報率。

積金局建議，大眾可以利用該局網站附設的「退休策劃計算機」輸入有關數據，計算自己在65歲時的強積金及其他退休儲蓄是否符合個人退休需要。若決定額外強積金供款，除了可在現有僱主計劃的供款帳戶內作自願供款，亦可在有提供可扣稅自願供款和特別自願供款安排的計劃作相關自願供款。此3種供款雖然同屬強積金制度下的額外供款，但就如何開立帳戶、供款安排，稅務優惠以至其他細節上都截然不同，供款人可按方便程度及基金選擇等因素去選擇。

也可考慮月供基金或月供股票

至於月供基金，理論上與MPF供款相似，都是透過平均成本法「定時定額」去投資，但MPF須額外遵守積金局的投資限制，例如強積金基金不可借貸和槓桿式投資等較高風險的活動，以盡量減低風險，因此若自行在市場上選擇基金去月供，產品選擇較多，即使較高風險如單一市場（如印度）或單一資產（如商品）的基金也可沾手。

此外，銀行或證券行提供的月供基金服務，收費可低於MPF，以致富證券為例，每隻基金每月供款額首1萬港元（或等值外幣）免認購費，其後收取1%，而每月供款可低至500港元（或等值外幣）。而且，自行在銀行或證券行月供基金，可隨時贖回，相比於MPF自願供款較彈性。

月供股票方面，獨立財富和基金平台Endowus智安投指出，本港銀行所提供的月供股票計劃中，投資者可選擇的多數是大型藍籌股，儘管這些股票質素一般不俗，但執行月供股票策略前，投資者仍需要做市場分析及篩選股票，才能找出符合個人投資偏好的優質資產，因此月供股票（個股）適合對市場有一定了解的投資者。至於月供基金，Endowus表示，基金會由專業經理管理，投資範圍可涵蓋股票、債券等多種資產，投資者會持有較多元化的投資組合，降低資產集中在單一市場或個股的風險。

消委會多年前已提醒，投資月供股票時有四大考慮，包括股票選擇和供款額、收費金額和模式、其他收費及留意作出指示的途徑是否靈活具彈性。大部分計劃的每月最低供款額為1000元，銀行收取的交易費用多為每月供款金額的0.25%或50元，而證券行涉及的費用一般較銀行低；以富途證券為例，若成為該行的「一世免佣」用戶，經紀佣金為零，但需支付平台使用費，為交易金額的0.3%，每筆最低5元，最高15元。

透過平均成本法投資 減市場風險

當然，不管是MPF自願供款，還是月供基金或月供股票，特點都是透過平均成本法去投資。根據積金局網站解說，投資者要做到「低買高賣」，便需要預測入市時機，並作出一筆過投資，但有時候可能會預測錯誤；強積金是以平均成本法運作，這種審慎的理財投資方式可減低市場風險，緩和短期市場波動對投資的影響。

積金局表示，運用平均成本法，投資者不論基金單位價格高低，均以固定金額作定期投資，而強積金計劃成員則透過每月定額供款，以巿價買入強積金基金。平均成本法的好處在於，當基金單位價格上升時，該筆月供金額會買入較少的基金單位；當價格下跌時，同樣的金額卻可以買入較多基金單位。經過一段時間後，計劃成員買入的基金單位價格就會「拉勻」，長線而言，有助抵禦投資巿場的短期波動。

舉例說，假設在1月份，該基金價格較貴（10元），月供的1000只可買100個基金單位；基金價格其後有波動，在3月份回落至4元，該月供的1000元就可以買到250個基金單位。經過6個月後，買賣價會拉勻，平均計每個單位基金價格為5.8元。不過，積金局提醒，雖然平均成本法可減低價格波動的影響，但是否可以賺得利潤，則視乎供款人賣出基金的市價。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 退休綢繆]

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