市場消化壞消息 樓價今年料升5%

【明報專訊】資本策略目前在港銷售的兩個主要住宅新盤，為佐敦高臨、粉嶺粉錦公路華第1期，資策常務董事（住宅銷售）畢子鴻表示，雖然中美角力升級、關稅戰的發展仍受關注，但相信市場已經消化相關壞消息，以4月7日（周一）「股災日」為例（恒指當日跌逾3000點），整體一手成交仍錄逾30宗，反映市况穩定，相信整體樓價至年底，料有5%溫和升幅。
事實上，高臨自去年5月推售以來累售約214伙，佔全盤單位總數259伙的83%、吸金約19億元，逾五成買家屬介乎30歲至40歲的年輕客戶，而姓名採普通話拼音人士，佔比約六成。
高臨六成買家具內地背景
可留意的是，高臨A1座頂層31樓A室，實用1589方呎4房設計連平台特色戶，成交價6476.8萬元、實呎4.07萬元，屬項目售價、呎價最高紀錄；畢表示，高臨尚餘兩伙高層大戶待售，包括A2座31樓A室，實用1452方呎4房設計連天台；另A2座30樓A室，實用1056方呎3房間隔，有望挑戰項目呎價新高。
華第不乏內地創科產業客睇樓
至於由5幢洋房組成的華第1期，去年底以1.22億元售出粉錦公路333C號屋，實用6940方呎4房間隔另連花園，為新界近年罕見的巨無霸屋苑式洋房、實呎1.75萬元。畢指出，在北部都會區效應帶動下，近日參觀現樓的人士，不乏從事創科產業的內地客戶。
另資策擬今年推出的其他全新盤，包括與新世界（0017）、港鐵（0066）等合作的黃竹坑站港島南岸5A期滶晨（447伙），以及與信置（0083）等合作的油塘通風樓項目（748伙），兩盤均已獲批預售。