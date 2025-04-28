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經濟
發展商專訪

香港地產

高臨10萬呎商業樓面將招租 攻三大客源

【明報專訊】雖然早前有物業報告稱，本港整體甲級寫字樓空置率仍逾13%，但資本策略（0497）執行董事何樂輝接受訪問指出，儘管經濟前景仍受關稅戰陰霾影響，但本港經濟活動從來沒有靜止，隨旅遊業呈復蘇勢頭，集團旗下佐敦高臨基座商業部分，部署推出招租，當中樓面涉逾10.5萬方呎的寫字樓部分，意向呎租40元，三大目標租戶包括專上教育學院、醫療機構，以及或作為總部的企業。

冀吸教育醫療機構企業總部

儘管經濟前景充滿挑戰，但何樂輝表示，本港各項經濟活動如常，社會並沒有死寂靜止，加上旅遊業見復蘇，料經濟最壞時刻已過去。至於集團旗下佐敦商住綜合項目高臨，基座設逾15萬方呎商業樓面，其中3至10樓屬寫字樓、樓面逾10.5萬方呎；地庫至2樓屬零售部分、樓面逾4.7萬方呎，預計9月獲批入伙紙。

連命名權招租 意向呎租40元

何樂輝透露，集團部署推出全整幢商廈連命名權招租，每層面積約1.42萬至1.55萬方呎，樓層高度約4米至5米，意向呎租40元；由於教育產業受整體經濟環境影響較低，所以其中一個主要目標客源，正屬專上教育租戶。

據仲量聯行4月中發表的《香港地產市場觀察》報告指出，目前教育機構為金融、或金融相關行業以外，另一活躍於市場的租戶；例如，東華三院旗下東華學院，早前就在葵興九龍貿易中心（KCC）A座，新租用逾2萬方呎樓面，作為校舍擴充部分。

個別舖位意向呎租60至70元

何認為，醫療機構或企業作為總部等單一機構，亦適合進駐高臨基座寫字樓，他坦言：「這三類單一大租戶的優點，是交租準時最穩陣，集團可獲穩定租金收益。」至於零售部分，每層面積約7938方呎至1.69萬方呎，意向呎租約50元，個別地舖呎租有望見60至70元；由於物業位處彌敦道繁鬧地段，料可吸納知名珠寶店、米芝蓮食肆等優質租戶。

[發展商專訪]

相關字詞﹕高臨 關稅戰 資策

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