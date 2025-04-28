周末十大屋苑 半數「吞蛋」

不過，鰂魚涌太古城交投不俗，美聯助理區域經理錢敏義稱，屋苑本月至今累錄約25宗買賣，其中鳳山閣低層E室實用689方呎3房戶，原業主減5萬元或不足1%後以725萬元售、實呎1.05萬元；原業主2012年以約608萬元購入，帳面獲利約117萬元或19%。

南浪海灣3房租2.2萬 呎租26元

私宅租務市况不俗，祥益區域董事黃慶德表示，屯門南浪海灣第1座高層H室，實用840方呎3房連工人房設計，吸引同區客即睇即租，以2.2萬元承租、實用呎租26元；業主2011年以518萬元購入，享租金回報5厘。另中原高級分區營業經理林恩信表示，荃灣荃豐中心中層F室，實用376方呎兩房戶，以1.38萬元租出、實用呎租37元；業主早於1993年以74萬元買入，租金回報22厘。