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經濟
2025年4月28日星期一
技術取勝
投資策略
LME港設倉料助內地業界縮價差 磐石金融：利用本地交收 防挾倉事件重演
港倉庫料多交收銅鋁合金6種金屬
基數效應 匯控首季稅前料少賺38%
企業紛轉攻東南亞 Riverchain插旗泰國
內地上月工業利潤增2.6% 扭轉跌勢
富蘭克林 Grant Bowers：美經濟仍穩健 趁調整吸科技股
富蘭克林Todd Brighton：美高息股吸引 善用衍生工具可賺更高息
往績回顧：2014年重倉亞馬遜 股價至今升10倍
駿利亨德森投資Richard Clode：中美AI晶片或朝向完全脫鈎
溜溜果園純利續升 毛利率收窄
濠賭酒店五一檔期房價受壓 入住率料九成 銀娛永利澳博較多酒店爆滿
曹寶記攻亞洲航運 受中美關稅影響小
周大福拓IP聯乘產品 減金價波動影響
與海外同業交流 採按部就班策略外闖
國泰運用AI 航班準點率增6百分點
AI推薦決策 責任仍由人類承擔
余淑穎：新婚夫婦可買每月派息債券 儲換樓首期
環球經濟數據
金子：金價博反彈 SPDR金購28942
張兆聰：富途可候再跌一成撈貨
張兆聰：跌市強勢股Palantir可留意
伍禮賢：防守股看好中車 受中美關係影響微
涂國彬：美政策不明 金價反覆走高
陳大為：貿易戰將結束言之尚早
袁國守：多元化投資 抗「狂人」朝令夕改
簡慧敏：虛擬資產監管與發展的進行式（下）
《幫你格價》：金價高企 沽實金宜貨比三家
Stuart Rumble：中國經濟料放緩 消費具韌性
陳正犖：澳紐元短線或做好 歐元料回落
KGI凱基：美股走勢偏弱 維持偏好防禦策略
劉思明：港股本周進「五窮月」
林少陽：美股或進漫長上落市格局
技術取勝：信置處上升軌之上
李聲揚：股災中勿賣股止蝕
蔡金強：專心致志 回歸本源——觀謝霆鋒演唱會有感
艾雲豪：與馬克斯巴菲特的虛擬對話
李順威：外資流出 不意味美股表現差
劉思明：上美泡泡瑪特蜜雪表現亮麗
瑞銀亞洲：受惠五一長假 攜程牛67758
摩根大通亞洲：日加息概率升 美日沽10467
周顯：美打貿戰又想要經濟好 不切實際
王弼：Alphabet業績靚 耐心等待收成
曾淵滄：鋁需求看升 宏橋業績可憧憬
湯文亮：關稅戰之賂秦
陳永傑：復活節樓市未復活
廖偉強：置業良機如好年份紅酒
布少明：樓市醞釀變化
王品弟：「地區階級分佈圖」啟示
SIERRA SEA熱賣 本月一手成交破千宗 新地加推133伙 擬周末次輪銷售
周末十大屋苑 半數「吞蛋」
高臨10萬呎商業樓面將招租 攻三大客源
市場消化壞消息 樓價今年料升5%
建華2500萬增購金輝花園地舖
WHITESAND COVE 前臨紅樹林 遠眺白沙灣
宇晴軒觀望氣氛濃 兩年蝕一成沽
MPF自願供款助增退休儲備
技術取勝：信置處上升軌之上
【明報專訊】恒地三角形待變（圖）
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LME港設倉料助內地業界縮價差 磐石金融：利用本地交收 防挾倉事件重演
港倉庫料多交收銅鋁合金6種金屬
基數效應 匯控首季稅前料少賺38%
企業紛轉攻東南亞 Riverchain插旗泰國
內地上月工業利潤增2.6% 扭轉跌勢
富蘭克林 Grant Bowers：美經濟仍穩健 趁調整吸科技股
富蘭克林Todd Brighton：美高息股吸引 善用衍生工具可賺更高息
往績回顧：2014年重倉亞馬遜 股價至今升10倍
駿利亨德森投資Richard Clode：中美AI晶片或朝向完全脫鈎
溜溜果園純利續升 毛利率收窄
濠賭酒店五一檔期房價受壓 入住率料九成 銀娛永利澳博較多酒店爆滿
曹寶記攻亞洲航運 受中美關稅影響小
周大福拓IP聯乘產品 減金價波動影響
與海外同業交流 採按部就班策略外闖
國泰運用AI 航班準點率增6百分點
AI推薦決策 責任仍由人類承擔
余淑穎：新婚夫婦可買每月派息債券 儲換樓首期
環球經濟數據
金子：金價博反彈 SPDR金購28942
張兆聰：富途可候再跌一成撈貨
張兆聰：跌市強勢股Palantir可留意
伍禮賢：防守股看好中車 受中美關係影響微
涂國彬：美政策不明 金價反覆走高
陳大為：貿易戰將結束言之尚早
袁國守：多元化投資 抗「狂人」朝令夕改
簡慧敏：虛擬資產監管與發展的進行式（下）
《幫你格價》：金價高企 沽實金宜貨比三家
Stuart Rumble：中國經濟料放緩 消費具韌性
陳正犖：澳紐元短線或做好 歐元料回落
KGI凱基：美股走勢偏弱 維持偏好防禦策略
劉思明：港股本周進「五窮月」
林少陽：美股或進漫長上落市格局
技術取勝：信置處上升軌之上
李聲揚：股災中勿賣股止蝕
蔡金強：專心致志 回歸本源——觀謝霆鋒演唱會有感
艾雲豪：與馬克斯巴菲特的虛擬對話
李順威：外資流出 不意味美股表現差
劉思明：上美泡泡瑪特蜜雪表現亮麗
瑞銀亞洲：受惠五一長假 攜程牛67758
摩根大通亞洲：日加息概率升 美日沽10467
周顯：美打貿戰又想要經濟好 不切實際
王弼：Alphabet業績靚 耐心等待收成
曾淵滄：鋁需求看升 宏橋業績可憧憬
湯文亮：關稅戰之賂秦
陳永傑：復活節樓市未復活
廖偉強：置業良機如好年份紅酒
布少明：樓市醞釀變化
王品弟：「地區階級分佈圖」啟示
SIERRA SEA熱賣 本月一手成交破千宗 新地加推133伙 擬周末次輪銷售
周末十大屋苑 半數「吞蛋」
高臨10萬呎商業樓面將招租 攻三大客源
市場消化壞消息 樓價今年料升5%
建華2500萬增購金輝花園地舖
WHITESAND COVE 前臨紅樹林 遠眺白沙灣
宇晴軒觀望氣氛濃 兩年蝕一成沽
MPF自願供款助增退休儲備
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