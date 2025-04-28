KGI凱基：美股走勢偏弱 維持偏好防禦策略

在談判及調整之後，特朗普在關稅上的態度軟化，市場轉向樂觀，即使如此，整體關稅仍較就任前上升了，同時美元轉弱也增加進口成本，這將對美國的經濟造成一定的衝擊。彭博數據顯示，市場現時對美國2025年的經濟增長，較特朗普就任時的2.1%，下調0.4個百分點至約1.7%，同時賭盤也顯示市場正押注美國今年衰退風險上升。經濟預期轉差但數據未有明顯反映，增加了市場不確定性。

相對上，股票市場的反應比較明顯，也反映得更早。標普500指數的每股盈利（EPS）預期已出現下調，近期下調盈利的企業大幅增加，下調的比例超越不少時期，近年更大幅度的下調比例只有金融海嘯及新冠疫情期間出現。過去股市回調比較長的時間，一般會經歷估值下調、盈利下調，最後估值還再有一波下修的情况。現時標普500指數的預估市盈率約為21倍，目前仍處於10年平均左右，算不上是便宜，後續可能偏向波動。

經濟預期放緩，企業䆁放負面展望及下調EPS預估正是反映壞消息，股市一定程度上已作出反應，有望降低急跌的風險。VIX指數從兩個月前的高峰50以上，回落至現時的26左右，但仍高於長期平均，市場仍保持高度警覺性。

今年以來美股走勢偏弱，具有防禦特性的策略及風格相對穩定，部分年初至今表現優於整體標普500指數的策略包括防禦型行業、低波動風格、股息股、等權重及備兌認購權策略。我們維持偏好防禦策略的看法，除了波幅較低之外，部分策略的海外曝險較低也是原因之一。同時美元偏弱，分散投資於各地的股市也有望減低風險。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股分發行人之財務權益）

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