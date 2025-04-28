明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
余淑穎 理財信箱

余淑穎：新婚夫婦可買每月派息債券 儲換樓首期

【明報專訊】讀者余小姐（Cherry）來信：

本人於去年7月結婚，並已買了位於深水埗的單幢式住宅，為一房單位，面積約300方呎。現時月供15,000元，還款期30年。本人和丈夫皆28歲，職業為文員及廚師，月入分別為2.2萬及2.8萬元。計劃於32歲左右生小朋友，我們期望在小朋友入讀小學前換一個較大的兩房單位，地點位於觀塘或附近，不知該如何準備？現時我們沒有任何股票/基金儲蓄（已全數支付首期及用於結婚開支）。每月扣除供樓及日常開支後，兩人合共儲蓄1萬元。

 筆者回覆：

Cherry你好！本人因應你們夫婦二人現時的經濟狀况做了以下的財務分析及建議。對於剛置業上車的新婚夫婦來說，為了將來家庭需要，換樓及搬遷是理所當然的事，故此好好的謹慎理財及儲蓄是必須的。只因剛上車的你們已耗盡儲蓄來作首期及結婚開支，接下來的日子要好好規律地儲蓄作日後換樓所需首期及新生命來臨開支之用。

Cherry希望在3至4年後迎接新生命的來臨，現時香港的醫療制度對孕婦的照顧也頗全面，基本上若選擇在公立醫院分娩，並不會為你們財政帶來很大的負擔。在懷孕的過程中，跟足公立醫院的產前檢查及附加私家醫生的仔細檢查相信已經足夠。當然為配合新生命的來臨，購置日用品開支是必須的，但一些嬰兒用品如BB牀、BB車等，在可接受的情况下向相熟的朋友及親戚回收他們的二手用品有助節省開支。

擬生BB 可住父母居所附近方便照顧

因為你們夫婦二人也是在職人士，新生命誕生後相信你們必須考慮由誰人來照顧BB的起居飲食，可以的話我建議優先考慮由長輩來照顧BB，一來可以較安心，二來在金錢開支上也可以較彈性處理。在照顧新生嬰兒上，不論是由長輩或女傭來照顧，也需要緊密溝通、忍讓及磨合。

當然若果選擇由長輩來照顧，Cherry便有可能需要提早搬遷來配合，我建議在照顧者的住所附近租住合適的兩房單位做緩衝方案。現時自置物業便可放租來抵消供樓開支，當然衡量個人物業租金收入及自住單位租金的開支時，必須謹慎分析能否盡量降低因租住環境改善而帶來的額外生活開支。

另外，我建議Cherry在選擇投資方案為儲蓄增值時，必須第一考慮現金流的彈性，第二是個人能承受的投資風險能力，第三才是投資回報。不要盲目跟風及胡亂投資在自己不太了解的高風險投資產品上。相信波幅偏低的每月派息的股債混合基金也是其中較合適的選擇考慮。我建議Cherry可將每月10,000元定額供款投資在一些每月派息美元高收益債券，儲蓄期為6年，現時每年平均回報為7厘，6年後應可儲蓄約89萬元做置業首期。

坦白說現時香港樓價波動，要估計在將來日子如何換購心儀的兩房單位，實在不能有準確預算。既然如此，我建議Cherry夫婦在沒有太大的壓力情况下盡量儲備足夠現金做首期及家庭配套所需，在將來日子要多留意你希望選購物業地區的樓市走勢，在日後樓市回落時能好好把握機會換置心儀單位。你亦可聯絡專業的理財顧問為你們個人的財務狀况做詳細分析。

（本文章內容只供參考用途，並屬於作者之個人意見，並不保證所有資料準確無誤，亦不構成任何投資或服務之推介、邀約或游說。投資涉及風險，基金價格可跌可升，過去表現並不代表將來表現）

余淑穎 美聯金融集團高級副總裁

■理財信箱歡迎來信，電郵：chlung@mingpao.com

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[余淑穎 理財信箱]

上 / 下一篇新聞

LME港設倉料助內地業界縮價差 磐石金融：利用本地交收 防挾倉事件重演
LME港設倉料助內地業界縮價差 磐石金融：利用本地交收 防挾倉事件重演
港倉庫料多交收銅鋁合金6種金屬
港倉庫料多交收銅鋁合金6種金屬
基數效應 匯控首季稅前料少賺38%
基數效應 匯控首季稅前料少賺38%
企業紛轉攻東南亞 Riverchain插旗泰國
企業紛轉攻東南亞 Riverchain插旗泰國
內地上月工業利潤增2.6% 扭轉跌勢
內地上月工業利潤增2.6% 扭轉跌勢
富蘭克林 Grant Bowers：美經濟仍穩健 趁調整吸科技股
富蘭克林 Grant Bowers：美經濟仍穩健 趁調整吸科技股
富蘭克林Todd Brighton：美高息股吸引 善用衍生工具可賺更高息
富蘭克林Todd Brighton：美高息股吸引 善用衍生工具可賺更高息
往績回顧：2014年重倉亞馬遜 股價至今升10倍
往績回顧：2014年重倉亞馬遜 股價至今升10倍
駿利亨德森投資Richard Clode：中美AI晶片或朝向完全脫鈎
駿利亨德森投資Richard Clode：中美AI晶片或朝向完全脫鈎
溜溜果園純利續升 毛利率收窄
溜溜果園純利續升 毛利率收窄
濠賭酒店五一檔期房價受壓 入住率料九成 銀娛永利澳博較多酒店爆滿
濠賭酒店五一檔期房價受壓 入住率料九成 銀娛永利澳博較多酒店爆滿
曹寶記攻亞洲航運 受中美關稅影響小
曹寶記攻亞洲航運 受中美關稅影響小
周大福拓IP聯乘產品 減金價波動影響
周大福拓IP聯乘產品 減金價波動影響
與海外同業交流 採按部就班策略外闖
與海外同業交流 採按部就班策略外闖
國泰運用AI 航班準點率增6百分點
國泰運用AI 航班準點率增6百分點
AI推薦決策 責任仍由人類承擔
AI推薦決策 責任仍由人類承擔
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：金價博反彈 SPDR金購28942
金子：金價博反彈 SPDR金購28942
張兆聰：富途可候再跌一成撈貨
張兆聰：富途可候再跌一成撈貨
張兆聰：跌市強勢股Palantir可留意
張兆聰：跌市強勢股Palantir可留意
伍禮賢：防守股看好中車 受中美關係影響微
伍禮賢：防守股看好中車 受中美關係影響微
涂國彬：美政策不明 金價反覆走高
涂國彬：美政策不明 金價反覆走高
陳大為：貿易戰將結束言之尚早
陳大為：貿易戰將結束言之尚早
袁國守：多元化投資 抗「狂人」朝令夕改
袁國守：多元化投資 抗「狂人」朝令夕改
簡慧敏：虛擬資產監管與發展的進行式（下）
簡慧敏：虛擬資產監管與發展的進行式（下）
《幫你格價》：金價高企 沽實金宜貨比三家
《幫你格價》：金價高企 沽實金宜貨比三家
Stuart Rumble：中國經濟料放緩 消費具韌性
Stuart Rumble：中國經濟料放緩 消費具韌性
陳正犖：澳紐元短線或做好 歐元料回落
陳正犖：澳紐元短線或做好 歐元料回落
KGI凱基：美股走勢偏弱 維持偏好防禦策略
KGI凱基：美股走勢偏弱 維持偏好防禦策略
劉思明：港股本周進「五窮月」
劉思明：港股本周進「五窮月」
林少陽：美股或進漫長上落市格局
林少陽：美股或進漫長上落市格局
技術取勝：信置處上升軌之上
技術取勝：信置處上升軌之上
李聲揚：股災中勿賣股止蝕
李聲揚：股災中勿賣股止蝕
蔡金強：專心致志 回歸本源——觀謝霆鋒演唱會有感
蔡金強：專心致志 回歸本源——觀謝霆鋒演唱會有感
艾雲豪：與馬克斯巴菲特的虛擬對話
艾雲豪：與馬克斯巴菲特的虛擬對話
李順威：外資流出 不意味美股表現差
李順威：外資流出 不意味美股表現差
劉思明：上美泡泡瑪特蜜雪表現亮麗
劉思明：上美泡泡瑪特蜜雪表現亮麗
瑞銀亞洲：受惠五一長假 攜程牛67758
瑞銀亞洲：受惠五一長假 攜程牛67758
摩根大通亞洲：日加息概率升 美日沽10467
摩根大通亞洲：日加息概率升 美日沽10467
周顯：美打貿戰又想要經濟好 不切實際
周顯：美打貿戰又想要經濟好 不切實際
王弼：Alphabet業績靚 耐心等待收成
王弼：Alphabet業績靚 耐心等待收成
曾淵滄：鋁需求看升 宏橋業績可憧憬
曾淵滄：鋁需求看升 宏橋業績可憧憬
湯文亮：關稅戰之賂秦
湯文亮：關稅戰之賂秦
陳永傑：復活節樓市未復活
陳永傑：復活節樓市未復活
廖偉強：置業良機如好年份紅酒
廖偉強：置業良機如好年份紅酒
布少明：樓市醞釀變化
布少明：樓市醞釀變化
王品弟：「地區階級分佈圖」啟示
王品弟：「地區階級分佈圖」啟示
SIERRA SEA熱賣 本月一手成交破千宗 新地加推133伙 擬周末次輪銷售
SIERRA SEA熱賣 本月一手成交破千宗 新地加推133伙 擬周末次輪銷售
周末十大屋苑 半數「吞蛋」
周末十大屋苑 半數「吞蛋」
高臨10萬呎商業樓面將招租 攻三大客源
高臨10萬呎商業樓面將招租 攻三大客源
市場消化壞消息 樓價今年料升5%
市場消化壞消息 樓價今年料升5%
建華2500萬增購金輝花園地舖
建華2500萬增購金輝花園地舖
WHITESAND COVE 前臨紅樹林 遠眺白沙灣
WHITESAND COVE 前臨紅樹林 遠眺白沙灣
宇晴軒觀望氣氛濃 兩年蝕一成沽
宇晴軒觀望氣氛濃 兩年蝕一成沽
MPF自願供款助增退休儲備
MPF自願供款助增退休儲備