余淑穎：新婚夫婦可買每月派息債券 儲換樓首期

本人於去年7月結婚，並已買了位於深水埗的單幢式住宅，為一房單位，面積約300方呎。現時月供15,000元，還款期30年。本人和丈夫皆28歲，職業為文員及廚師，月入分別為2.2萬及2.8萬元。計劃於32歲左右生小朋友，我們期望在小朋友入讀小學前換一個較大的兩房單位，地點位於觀塘或附近，不知該如何準備？現時我們沒有任何股票/基金儲蓄（已全數支付首期及用於結婚開支）。每月扣除供樓及日常開支後，兩人合共儲蓄1萬元。

筆者回覆：

Cherry你好！本人因應你們夫婦二人現時的經濟狀况做了以下的財務分析及建議。對於剛置業上車的新婚夫婦來說，為了將來家庭需要，換樓及搬遷是理所當然的事，故此好好的謹慎理財及儲蓄是必須的。只因剛上車的你們已耗盡儲蓄來作首期及結婚開支，接下來的日子要好好規律地儲蓄作日後換樓所需首期及新生命來臨開支之用。

Cherry希望在3至4年後迎接新生命的來臨，現時香港的醫療制度對孕婦的照顧也頗全面，基本上若選擇在公立醫院分娩，並不會為你們財政帶來很大的負擔。在懷孕的過程中，跟足公立醫院的產前檢查及附加私家醫生的仔細檢查相信已經足夠。當然為配合新生命的來臨，購置日用品開支是必須的，但一些嬰兒用品如BB牀、BB車等，在可接受的情况下向相熟的朋友及親戚回收他們的二手用品有助節省開支。

擬生BB 可住父母居所附近方便照顧

因為你們夫婦二人也是在職人士，新生命誕生後相信你們必須考慮由誰人來照顧BB的起居飲食，可以的話我建議優先考慮由長輩來照顧BB，一來可以較安心，二來在金錢開支上也可以較彈性處理。在照顧新生嬰兒上，不論是由長輩或女傭來照顧，也需要緊密溝通、忍讓及磨合。

當然若果選擇由長輩來照顧，Cherry便有可能需要提早搬遷來配合，我建議在照顧者的住所附近租住合適的兩房單位做緩衝方案。現時自置物業便可放租來抵消供樓開支，當然衡量個人物業租金收入及自住單位租金的開支時，必須謹慎分析能否盡量降低因租住環境改善而帶來的額外生活開支。

另外，我建議Cherry在選擇投資方案為儲蓄增值時，必須第一考慮現金流的彈性，第二是個人能承受的投資風險能力，第三才是投資回報。不要盲目跟風及胡亂投資在自己不太了解的高風險投資產品上。相信波幅偏低的每月派息的股債混合基金也是其中較合適的選擇考慮。我建議Cherry可將每月10,000元定額供款投資在一些每月派息美元高收益債券，儲蓄期為6年，現時每年平均回報為7厘，6年後應可儲蓄約89萬元做置業首期。

坦白說現時香港樓價波動，要估計在將來日子如何換購心儀的兩房單位，實在不能有準確預算。既然如此，我建議Cherry夫婦在沒有太大的壓力情况下盡量儲備足夠現金做首期及家庭配套所需，在將來日子要多留意你希望選購物業地區的樓市走勢，在日後樓市回落時能好好把握機會換置心儀單位。你亦可聯絡專業的理財顧問為你們個人的財務狀况做詳細分析。

（本文章內容只供參考用途，並屬於作者之個人意見，並不保證所有資料準確無誤，亦不構成任何投資或服務之推介、邀約或游說。投資涉及風險，基金價格可跌可升，過去表現並不代表將來表現）

余淑穎 美聯金融集團高級副總裁

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