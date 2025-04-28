與海外同業交流 採按部就班策略外闖

品牌塑造追求「內涵」元素

為了把含中國特色的首飾向外拓展及交流，由國家藝術基金指導，以及中央美術學院主辦的「琳琅——首飾藝術的的中國故事」國際當代首飾展，於上月10日至5月16日間分3站巡展，前兩站於德國慕尼黑舉行，第三站展場則位於普福爾茨海姆（Pforzheim）舒特展覽大廳，而周大福為該站的獨家贊助商。

周大福贊助德國珠寶展覽

陳義邦稱，透過第三站的首飾展，與位於普福爾茨海姆的珠寶和寶石企業Robert SCHÜTT Witwe等行業交流，亦可認識世界不同地方首飾同業如何運作，以及其他市場消費者對於首飾的要求。他提到，歐洲人或對於製作首飾物料價錢的重視程度較少，並較着重於作品的意義，例如他於是次在幕尼黑站的展會，看到一隻用塑膠造成的戒指，其零售價亦要一千多港元。

陳義邦續指出，首飾展對集團營運，例如開分店上亦有所幫助，但他提到首先要增強對該市場的認知，並建立品牌知名度，才將分店及產品出海。德國珠寶和鐘表協會董事總經理Guido Grohmann表示，對德國首飾製造商而言，他們對於周大福的名字十分熟悉，但對於終端用家而言則或不太熟悉周大福。

至於周大福品牌的海外擴張方面，目前集團於海外地區的分店主要分佈於亞太地區，於加拿大擁有兩間分店，另於美國則有一間。被問到會否考慮於歐洲設立分店時，陳義邦回應指出，周大福一直留意着世界不同地方的機會，集團最大目標消費群為中國人，海外發展方向則跟隨着中國人步伐「一步一步」擴展。