曹寶記攻亞洲航運 受中美關稅影響小

近年加大投資中國 去年10月買A股

曹寶記的核心業務包括家族生意萬邦工業，該部門以航運起家。萬邦的創辦人正是曹慰德的父親，即本港四大船王之一曹文錦。談及環球業務佈局時，曹慰德指出，見及亞洲市場增勢迅猛，自家航運生意已「向東走」，即以中東等地為主要市場，在北美、歐洲的業務佔比則已降至不足一成，此外非洲也有小量業務，而「沒有幾個百分比（業務）的地方，不做也沒所謂」。

在中國投資方面，曹慰德稱，近年公司在中國不斷加大投資，尤其關注農業科技等新興可持續科技，近兩年來相關投資金額逾3億元人民幣。集團最近於內地高山、沙漠地區發展農業項目，聚焦結合中醫藥食療與功能性食品的種植與產品開發。

值得留意的是，曹慰德是次在港推動「善經濟聯盟」成立並任主席，聯盟旨在推動企業從「利潤優先」轉向「價值共生」，以整體福祉及永續價值為核心，建立經濟新模式。曹慰德透露，聯盟現已有逾60個企業會員，未來6個月內將聚焦金融、科技等12個領域舉辦研討會等活動，助企業把握大灣區及東盟市場機遇。他還表示，曹寶記的投資部門近期計劃「善經濟」領域定向投資3億美元。