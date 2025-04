富蘭克林 Grant Bowers：美經濟仍穩健 趁調整吸科技股

明報記者 葉創成

特朗普今年1月20日重返白宮再次出任美國總統,本周三便是任期的第100日,而白宮發言人透露,特朗普將於本周二到密歇根州舉行集會慶祝。密歇根州是美國多間車廠的生產設施所在,因此亦有不少工人聚居當地,對於本月2日正式公布「對等關稅」措施、並且強調當日(2025年4月2日)是「解放日」(Liberation Day)會把美國從目前依賴入口外國產品的情况解放出來(will free the U.S. from a reliance on foreign goods)的特朗普來說,是次選址密歇根州舉行他重返白宮後首個大型集會,象徵意義明顯。

由於本月2日特朗普公布的「對等關稅」措施遠比市場預期嚴厲,曾觸發市場對美國以至全球經濟衰退憂慮升溫,拖累美股大幅調整,以最具代表性的標指來說,本月7日最低報4835點,較2月19日歷史高位6147點及本月2日收市價5670點分別低21.34%及14.72%,觸發市場對美股步入熊市的憂慮,惟隨着本月9日特朗普突然轉為宣布將對中國以外國家的「對等關稅」暫緩實施90天,在此期間僅實施10%的關稅,標指過去兩個多星期又從低位回升14.27%,上周五收報5525點(見圖1),市場如此波動,相信令不少投資者感到無所適從。

旗下基金重倉美龍頭科技股

富蘭克林鄧普頓上周舉辦「特朗普執政首100天的市場展望與投資機遇」網路研討會上,富蘭克林股票團隊基金經理Grant Bowers表示,對美國經濟及股市展望仍然樂觀:「美國經濟仍然穩健,美國股市仍然是增長可期,我相信旗下基金持有美股組合,其業務增長可以受惠美國經濟增長,而且這些公司往往在行業中具備全球領先地位,與全球經濟深度融合,由此可以減低關稅帶來的不明朗因素。」

由Bowers管理的「富蘭克林美國機會基金」早於2014年4月已重倉至今股價勁升逾10倍的亞馬遜 (美:AMZN )(見配稿)。「富蘭克林美國機會基金」截至今年2月底過去10年累積回報亦高達180.75%,當時其五大持股除了亞馬遜外,亦包括美國7隻龍頭科技股(Magnificent 7 )中的Meta(美:META )、Nvidia(英偉達)(美:NVDA )、蘋果(美:AAPL )及微軟(美:MSFT)(見表),均屬美股市值最大、長期盈利增長較快、質素較高的一些上市公司。

AI料引領多個行業轉型 帶來投資機會

被問及目前是否低吸美股的機會,Bowers就此持正面看法,他表示:「我們認為市場波動帶來的是機會,原因是很多高質素上市公司的估值已迅速下調,而其業務受貿易及關稅的衝擊很小,因此目前是很好的時間給予價值投資者或長期投資者以良好價格買入優秀公司,而當你回看歷史的話,這些機會屬難逢(these opportunities tend to be few and far between)。」

Bowers強調,目前在美股眾多板塊中,科技股仍是最值得留意的:「有些投資者可能忘記了,我們現正處於人生其中一個最重要的科技平台轉移中──生成式人工智能(Generative AI )在未來10年料會引領很多行業轉型,此投資基礎沒有被破壞(That investment case is very much intact),市場在去年也許對此太狂熱了,但這些公司近日股價出現明顯調整,我們覺得帶來的是機會。」

是次趁美股調整尋寶,除了科技股外,Bowers亦看好醫療股及工業股,他首先介紹醫療股的投資亮點:「我覺得目前美國醫療股仍然是難以置信地有吸引力,當中不乏業務遍佈全球的上市公司,受惠於全球人口老化及中產階級增加等趨勢,而且我亦相信未來10年在藥品研發及醫療科技創新應用方面將會取得很大進展,因此醫療股是受惠很多正面因素的。」

美醫療股科技創新 工業股受惠政策

Bowers續說,美國工業股則明顯受惠於「特朗普2.0」政策,他表示:「美國工業股也是不應忽略的板塊,原因是目前特朗普政府的政策目標便是令製造業重返美國,這會為能源、基建、晶片等行業帶來長期支持,故有關板塊亦是未來幾年的投資亮點。」

總結是次網路研討會時Bowers指出,他相信目前的確是趁低吸納美股的機會,旗下基金在此亦留意到很多良好的投資機會,但不同股份股價表現差異很大,因此應該要精挑細選股份及主動投資(should be selective and active)。

市場波動料持續 須主動投資選股

風險方面,Bowers提醒,美國政府是次調整貿易政策的確帶來不確定,其間每日可能都會有新消息,而且這對股市帶來影響的時間可能比很多投資者預期更長,例如可能在今年下半年仍未明朗。另外,Bowers亦認為,國際投資者對美元信心變化及聯儲局主席鮑威爾會否被總統特朗普開除,也屬於不明朗因素,同樣可為美股帶來波動。

(本網發表的文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。)

[封面故事]