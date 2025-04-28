企業紛轉攻東南亞 Riverchain插旗泰國

在曼谷，建造業融資解決方案平台Riverchain行政總裁黃振南對本報記者表示，東南亞市場地產項目多、融資需求大，平台已在新加坡與當地政府旗下地產項目合作，運作上「基本複製香港經營模式」，目前也正嘗試進入泰國市場。Riverchain於2022年從老牌地產企業新世界（0017）孵化，現已自立門戶，去年8月推出4億元基金，目標是收窄本港建造業界營運資金缺口，黃振南稱，平台於東南亞發展時，提供予當地項目的融資資金也來源於上述4億元，具體金額則不便透露。未來平台擬引入東南亞當地的戰略投資者，以更好於當地發展。

Money 20/20曼谷辦亞洲峰會

看準亞洲經濟增速不減，美資會展企業亦連年舉辦亞洲企業峰會，本月在曼谷舉行亞洲峰會的Money 20/20，其全球大會主席Tracey Davies稱，峰會聚焦金融科技，邀得企業、銀行、監管等不同業界出席，參展人數逾3000，來自逾85個國家和地區。此外參展銀行則代表33個地區、數量達106家。她指亞洲金融、支付市場氣氛活躍，料未來3至4年內相關趨勢將持續，Money20/20客源亦預計因此增加。

Money20/20首席策略與發展官Scarlett Sieber則表示，是次與會者中有7%來自本港，香港亦是參展的五大主要地區之一。不過Money20/20未曾於本港舉辦亞洲峰會，公司歷來舉辦4次亞洲峰會，疫前兩屆於新加坡，去年首次移師泰國曼谷舉行，今年曼谷繼續「冧莊」。Tracey Davies表示，決定會議舉辦地時，會場條件、參展商需求都是考慮因素。她還透露，其團隊正謀劃在沙特阿拉伯首都利雅得舉辦峰會，未來亦不排除移師本港，但中短期仍會以曼谷為活動舉辦地。

經營跨境支付中資冀開拓新客源

關稅陰影下，不少中國出口企業被迫轉戰美國以外市場。在泰國曼谷，有從事跨境支付的中資企業管理層對本報表示，貿易戰下中國中小廠商難與美國貿易伙伴達成合理成本分擔協議，雙方商貿往來大減，也令相關跨境支付訂單顯著減少。不過該公司也透露，早在今年3月初，有從事3C電子配件生產的大型廠商客戶已收到美國貿易伙伴的大額備貨訂單，而該公司亦從中抽取較理想佣金，故截至今年4月中旬公司收入與去年同期相比並無明顯減少。而是次該公司前往東南亞，則是希望開拓新客源，「不想過於依賴中美跨境支付需求」。

明報記者 楊括 曼谷報道