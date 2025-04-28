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經濟

企業紛轉攻東南亞 Riverchain插旗泰國

【明報專訊】受貿易戰影響，內地及本港企業「出海」目標轉戰東南亞新興經濟體。有港產地產融資平台便前往泰國「插旗」，冀將在港運作模式複製到當地；也有大型美資會展企業於疫後將亞洲活動由傳統金融中心新加坡轉至泰國曼谷舉辦，並指中短期仍會選曼谷作為舉辦地。從事跨境支付的中資企業坦言，於關稅陰影下，公司若干內地中小廠商客戶的跨境支付量大減，令開拓東南亞等新市場變成當務之急。

在曼谷，建造業融資解決方案平台Riverchain行政總裁黃振南對本報記者表示，東南亞市場地產項目多、融資需求大，平台已在新加坡與當地政府旗下地產項目合作，運作上「基本複製香港經營模式」，目前也正嘗試進入泰國市場。Riverchain於2022年從老牌地產企業新世界（0017）孵化，現已自立門戶，去年8月推出4億元基金，目標是收窄本港建造業界營運資金缺口，黃振南稱，平台於東南亞發展時，提供予當地項目的融資資金也來源於上述4億元，具體金額則不便透露。未來平台擬引入東南亞當地的戰略投資者，以更好於當地發展。

Money 20/20曼谷辦亞洲峰會

看準亞洲經濟增速不減，美資會展企業亦連年舉辦亞洲企業峰會，本月在曼谷舉行亞洲峰會的Money 20/20，其全球大會主席Tracey Davies稱，峰會聚焦金融科技，邀得企業、銀行、監管等不同業界出席，參展人數逾3000，來自逾85個國家和地區。此外參展銀行則代表33個地區、數量達106家。她指亞洲金融、支付市場氣氛活躍，料未來3至4年內相關趨勢將持續，Money20/20客源亦預計因此增加。

Money20/20首席策略與發展官Scarlett Sieber則表示，是次與會者中有7%來自本港，香港亦是參展的五大主要地區之一。不過Money20/20未曾於本港舉辦亞洲峰會，公司歷來舉辦4次亞洲峰會，疫前兩屆於新加坡，去年首次移師泰國曼谷舉行，今年曼谷繼續「冧莊」。Tracey Davies表示，決定會議舉辦地時，會場條件、參展商需求都是考慮因素。她還透露，其團隊正謀劃在沙特阿拉伯首都利雅得舉辦峰會，未來亦不排除移師本港，但中短期仍會以曼谷為活動舉辦地。

經營跨境支付中資冀開拓新客源

關稅陰影下，不少中國出口企業被迫轉戰美國以外市場。在泰國曼谷，有從事跨境支付的中資企業管理層對本報表示，貿易戰下中國中小廠商難與美國貿易伙伴達成合理成本分擔協議，雙方商貿往來大減，也令相關跨境支付訂單顯著減少。不過該公司也透露，早在今年3月初，有從事3C電子配件生產的大型廠商客戶已收到美國貿易伙伴的大額備貨訂單，而該公司亦從中抽取較理想佣金，故截至今年4月中旬公司收入與去年同期相比並無明顯減少。而是次該公司前往東南亞，則是希望開拓新客源，「不想過於依賴中美跨境支付需求」。

明報記者 楊括 曼谷報道

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