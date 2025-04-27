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經濟
企業地球村

美關稅戰 印度巴西料成少數受惠國

【明報專訊】美國發動關稅戰衝擊全球貿易格局，其中與中國的招來招往令兩國貿易近乎禁運，惟不少分析都指部分國家卻可能在關稅戰中成為贏家。綜合外媒分析，印度、巴西較大機會受惠於關稅戰——印度因外資製造廠遷出中國，可乘勢吸納資金設廠，靠組裝iPhone創造就業；巴西則吸引因關稅而另覓供應商的食材買家，且中國要囤積大豆，變相向巴西大舉入貨。印度、巴西官員均已透露，貿易戰為他們帶來機會，暗示已摩拳擦掌，把握機會。

明報記者 鄭智文

綜合報道：《華爾街日報》、彭博、路透社、《期貨日報》、財新網

巴西經濟諮詢公司APCE首席經濟師André Perfeito表示：「特朗普正將貿易重新洗牌，這正開啟機會。」按美國總統特朗普在4月2日公布的「對等關稅」，巴西是屬於「最低消費」、即10%之列。

美對印度徵「對等關稅」26%

明顯低於東南亞製造業基地

特朗普向印開出的「對等關稅」雖多達26%，仍遠低於東南亞多個製造業基地，如孟加拉、越南、柬埔寨面臨「對等關稅」37%至49%，而中國已累積加至145%。《華爾街日報》最新引述白宮官員放風稱，中國的關稅或會減半至約50%至65%，但仍遠高於印度。「對等關稅」消息震撼全球股市以來，印度股市亦是首個復蘇的主要股市，Nifty 50指數更一度達4個月高位，收復「對等關稅」後的失地，印度盧比上周也曾見今年最高位。

自全球化以來，不少國際企業以中國為生產基地，近期已因貿易戰而有行動，令印度受惠。《金融時報》引述消息稱，蘋果公司（美：AAPL）計劃最快明年會將在美國出售的iPhone由印度組裝。該報分析，過去近20年蘋果倚重中國生產iPhone等產品，上述舉措是按照蘋果分散供應鏈風險的戰略而實行，且實行得較投資者所預期更快、更多，目標2026年底前每年在美出售的iPhone中，至少6000萬部來自印度，意味將印度iPhone產出推高1倍。

印度iPhone產量目標明年倍升

研究公司Futurum Group行政總裁Daniel Newman稱，此舉措對蘋果很重要，藉此可維持增長動力，從中亦看到巨型企業如何極速應對關稅風險。據IDC數據，去年iPhone全球出貨量達2.32億部，當中美國約佔28%。

近年印度手機製造業發展迅速，10年前全年手機出口額只有約2.5億美元，現在已逾220億美元，當中蘋果佔約75%，若上述消息屬實，出口額則有望更上層樓。蘋果供應商富士康在泰米爾納德邦（Tamil Nadu）已有旗艦工廠，旗下卡納塔卡邦（Karnataka）工廠亦擬於今年內開始運作，年產量達2000萬部手機，產量將與泰米爾納德邦工廠相若。一直為iPhone製作防刮玻璃的紐約州企業Corning，亦計劃今年於泰米爾納德邦開始生產產品。

自特朗普宣布關稅後不久，印度貿易部已表示，正研究美國貿易政策新發展「可能帶來的機會」。印度政府本月稱，會將津貼擴大至目前依賴進口的手機零件，並將泰米爾納德邦主要機場貨運站升級，改善貨車擠塞問題。

此外，印度目前似乎與美國關係良好，未來或迎來更多機會。日前美國副總統萬斯到訪印度，透露兩國於雙邊貿易協議取得進展，目標今年秋天達成，強調兩國是雙贏伙伴關係，又形容美印踏入合作新紀元，在貿易、國防、能源、科技均為合作範疇，並呼籲印度繼續致力降低貿易壁壘，購買更多美國貨。

不過，《華爾街日報》指出，一些企業認為印度監管朝令夕改，稅法令人費解，引致刑罰或漫長法律糾紛。富士康印度分部前主管Josh Foulger亦批評，全球供應鏈最大要素是一致性，印度仍須就此改善。他指出，供應商常以公眾假期為托辭而延遲交收，工人則以交通惡劣為由而遲到，但他認為一切應提前計劃好。

至於另一潛在受惠國巴西，因美國對巴西長年錄貿易盈餘，故僅被美國徵收較低的一成基本關稅，變相成為相對優勢。據美國貿易代表署估計，去年美國對巴西錄商品貿易盈餘74億美元，按年增長31.9%。

Verde資產管理投資總監Luis Stuhlberger分析，巴西與美國平衡的貿易關係，意味將非常受惠於全球關稅局勢，「問題是巴西能否把握今次機會」。經濟師André Perfeito認為，近期巴西雷亞爾轉強，原因是市場對全球貿易樂觀。年初至今，巴西雷亞爾兌每美元升值逾8%，至5.66水平。

分析：中國或向巴西購入更多穀物肉類

XP研究團隊形容，特朗普關稅政策絕對是壞事，但巴西或因此有淨收穫。XP預料，巴西身為大宗商品強國，將受益於貿易戰，貿易戰亦會推動中國在拉丁美洲諸國加快投資基建。XP補充，於2018至2020年期間，貿易戰令中國對大宗商品的需求從美國轉至巴西，受惠商品包括大豆等。當時巴西大豆農夫亦因此增加銷售額，市場關注同樣劇本會否重演。

巴西農業諮詢公司Datagro主管Plinio Nastari預料，貿易局勢緊張，可能促使中國向巴西購入更多穀物及肉類，如大豆、牛肉、雞肉等，減少向美國進口。在2022年前9年間，中國幾乎未曾向巴西進口玉米，惟自特朗普首次貿易戰後，中國於2022年5月開始向巴西進口玉米。《華爾街日報》指出，特朗普年初上任之前，中國加工商早已囤積巴西大豆，自巴西幾乎買了首季所需全部穀物，去年首季他們只向巴西購入約54%穀物。

彭博認為，美國十大牛肉出口國中，已有八個被美國徵關稅，故巴西肉類最有機會因此受多國追捧，並向清真市場如阿爾及利亞、土耳其等國出口牛肉，美國第二大牛肉買家日本亦正與巴西磋商購買廉價肉類。美國農產品巨頭嘉吉（Cargill）前大豆貿易經理Ivo Sarjanovic預料，若貿易戰亂局持續到第四季，亦即美國、中國、歐洲三地過往交換農產品之時，美國卻無法出口農產品，而其他國家則會繼續向南美買貨。

除食材外，巴西鞋業亦有望受惠。巴西本為亞洲以外最大鞋具生產商，當地鞋業一直希望向美國出口更多鞋具，取代中國貨。巴西鞋業組織Abicalcados主席Haroldo Ferreira表示，若美國沒有向巴西徵收重稅，料該行業向美國出口額有增長機會，而美國本身已是他們的主要出口地。

巴西聖保羅市長Ricardo Nunes在財新網專訪中稱，中美貿易摩擦為巴西創造機會，令巴西可與中國就潔淨能源、公共交通、城市發展合作。他指出，中美關稅對壘升級，令全球貿易打開缺口，巴西則有意填補缺口。

IMF料印度經濟增長勝大部分經濟體

鑑於美國關稅衝擊，國際貨幣基金組織（IMF）上周下調多國經濟增長預測，惟印度今年經濟增長預測經下調後，仍高達6.2%，遠勝全球大部分經濟體，更較中國預測增幅的4%高逾2個百分點。IMF又料，巴西今年經濟增長2%，略勝美國及歐元區。

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