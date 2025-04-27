匯控等據報促英廢分隔銀行制度

稱制度拖累銀行支持經濟能力

分隔銀行為因應2008年金融海嘯推出的改革措施，於2019年生效，保護英國零售銀行免受銀行集團其他部門和全球金融市場衝擊，並防止將銀行破產的成本轉嫁給納稅人。制度主要針對英國大型銀行集團，向零售客戶和中小企業提供存款、支付和透支的服務，在財務、營運和組織上，要與投資銀行和國際銀行業務部門完全分離。

消息稱，四行在信函表示，政府應消除對銀行支持英國經濟的「不必要限制」，令銀行可在審慎框架內，最大幅度支持企業和促進經濟增長。他們稱，大量資金流動性被困在分隔銀行只能用於有限用途，令貸款決策和定價被扭曲，制度事實上削弱企業競爭力。

信函又稱，分隔銀行規則亦降低資本運用效率，自制度實施以來，英國批發銀行業務顯著下降，對英國企業，以及英國作為國際化經濟體和全球金融中心的形象造成損害。匯控、國民西敏銀行和桑坦德拒絕向彭博社置評，萊斯銀行未有立即回應。

英國財政部回應，銀行對政府實現經濟增長的首要任務「至關重要」，財政大臣已提出新監管方式，以支持增長取代過度關注風險，並與業界共同設計首個金融服務增長與競爭力戰略。