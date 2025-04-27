匯控等據報促英廢分隔銀行制度

【明報專訊】彭博社引述消息稱，英國4家大型銀行致函財政大臣李韻晴，提出廢除分隔銀行（ring-fencing）制度，匯控（0005）行政總裁艾橋智與萊斯銀行集團行政總裁Charlie Nunn在信中指制度要求銀行集團將零售銀行業務與投資及國際銀行業務分離，拖累銀行支持經濟能力。國民西敏集團行政總裁Paul Thwaite和桑坦德銀行英國行政總裁Mike Regnier亦在信件簽署。
稱制度拖累銀行支持經濟能力
分隔銀行為因應2008年金融海嘯推出的改革措施，於2019年生效，保護英國零售銀行免受銀行集團其他部門和全球金融市場衝擊，並防止將銀行破產的成本轉嫁給納稅人。制度主要針對英國大型銀行集團，向零售客戶和中小企業提供存款、支付和透支的服務，在財務、營運和組織上，要與投資銀行和國際銀行業務部門完全分離。
消息稱，四行在信函表示，政府應消除對銀行支持英國經濟的「不必要限制」，令銀行可在審慎框架內，最大幅度支持企業和促進經濟增長。他們稱，大量資金流動性被困在分隔銀行只能用於有限用途，令貸款決策和定價被扭曲，制度事實上削弱企業競爭力。
信函又稱，分隔銀行規則亦降低資本運用效率，自制度實施以來，英國批發銀行業務顯著下降，對英國企業，以及英國作為國際化經濟體和全球金融中心的形象造成損害。匯控、國民西敏銀行和桑坦德拒絕向彭博社置評，萊斯銀行未有立即回應。
英國財政部回應，銀行對政府實現經濟增長的首要任務「至關重要」，財政大臣已提出新監管方式，以支持增長取代過度關注風險，並與業界共同設計首個金融服務增長與競爭力戰略。