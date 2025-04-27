世銀：關稅加劇新興市場債務問題

籲盡快與美談判 降低關稅率

Indermit Gill指出，去年150個發展中國家當中，約有一半已經無力償還債務，或已有無力償債的風險，經濟放緩下數目將進一步增加。他建議發展中國家應盡快與美國談判，通過降低自身的關稅率以避免高額美國關稅，另外這些國家也可降低其他地區貨品關稅，因為該行經濟模型顯示，此舉有助持續地提高經濟增長。

美聯儲報告：貿易風險列首要關注

此外，美國聯儲局周五公布半年度《金融穩定報告》，當中向22名來自券商、基金、顧問公司及學術界專業人士進行調查，絕大部分在「對等關稅」公布前完成。有73%受訪者將全球貿易相關風險，列為未來12至18個月首要關注的金融穩定風險，為去年11月的兩倍。報告指出，部分受訪者認為，美國經濟可以承受進口商品關稅增加，僅有輕微影響，不過貿易戰升級可能會帶來更嚴重後果。

有50%受訪者將政策不穩定性列為首要關注，報告指出，受訪者關注除貿易政策以外的變動，例如政府開支的優先次序，有27%受訪者表示擔憂美國國債市場的可持續性，較去年11月調查高10個百分點，受訪者關注國債供應增加或排擠私人投資，並進一步收緊債市場的流動性。另外，本月初美國股票和國債流動性下降，導致市場氣氛緊張，不過聯儲局認為市場仍然保持有序，惟對冲基金降低槓桿後，槓桿率現時仍然處於或接近歷史高位。