明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

美股做好 標指收復5500點關

【明報專訊】上周五美股在科技股帶動下繼續做好，雖然美國總統特朗普表示不太可能再推遲「對等關稅」收窄美股升勢，不過尾段美股繼續回升，標指收市上升0.74%報5525點，自「對等關稅」公布後首度收復5500點。周中市場傳出多個關稅戰降溫消息，帶動標指全周上升4.88%，黃金、日圓等避險資產亦回落，顯示資金自美國資產避險的情緒有所緩和，不過分析指投資者雖對引發金融危機的憂慮下降，但經濟放緩趨勢下，美股重回高位並不容易。

美股三大指數上周全升

納指上周五上升1.26%，收報17,382點，全周上升6.73%，道指周五升0.05%，收報40,113點，全周升2.48%。納指已收復本月失地倒升0.48%，標指和道指仍跌1.5%和4.49%。半導體股做好，Nvidia（英偉達）（美：NVDA）升4.3%，AMD（美：AMD）升2.3%，不過Alphabet（美：GOOGL）績後升幅由逾5%收窄至1.68%。下周將有微軟（美：MSFT）、Meta（美：META）、蘋果（美：AAPL）和亞馬遜（美：AMZN）公布業績。

過去3周資金流出美股、美債推升黃金，不過金價上周二創每盎司3500美元新高後，至周五回落至3319美元（見圖），全周跌0.21%，避險貨幣日圓和瑞士法郎上周兌美元分別跌1.04%和1.4%，反映市場沽售美國資產的恐慌情緒有所緩解。早前美國國債被急沽，引發市場擔憂美債市場風險上升，不過美國高收益債券平均利差上周收窄50點子（1厘等於100點子），創2023年以來最大跌幅，反映市場對垃圾債券違約風險有所紓緩，美國10年期國債孳息率全周亦降0.1厘至4.237厘，避險情緒降溫。

分析：美股重回高位不易

Nationwide投資管理首席市場策略師Mark Hackett認為，投資者對出現2008年或2020年般危機的憂慮正在消退，不過關稅不明朗、經濟有放緩迹象，美股要重返歷史高位並不容易。美銀首席投資策略師Michael Hartnett亦認為，美元正在長期貶值，資金續從美國資產轉出，除非聯儲局減息、中美達成貿易協議、美國消費支出保持韌性，否則美股和美元未有條件持續上升。

相關字詞﹕瑞士法郎 美債 日圓 科技股 減息 關稅 美股 特朗普

上 / 下一篇新聞