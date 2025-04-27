美股做好 標指收復5500點關

美股三大指數上周全升

納指上周五上升1.26%，收報17,382點，全周上升6.73%，道指周五升0.05%，收報40,113點，全周升2.48%。納指已收復本月失地倒升0.48%，標指和道指仍跌1.5%和4.49%。半導體股做好，Nvidia（英偉達）（美：NVDA）升4.3%，AMD（美：AMD）升2.3%，不過Alphabet（美：GOOGL）績後升幅由逾5%收窄至1.68%。下周將有微軟（美：MSFT）、Meta（美：META）、蘋果（美：AAPL）和亞馬遜（美：AMZN）公布業績。

過去3周資金流出美股、美債推升黃金，不過金價上周二創每盎司3500美元新高後，至周五回落至3319美元（見圖），全周跌0.21%，避險貨幣日圓和瑞士法郎上周兌美元分別跌1.04%和1.4%，反映市場沽售美國資產的恐慌情緒有所緩解。早前美國國債被急沽，引發市場擔憂美債市場風險上升，不過美國高收益債券平均利差上周收窄50點子（1厘等於100點子），創2023年以來最大跌幅，反映市場對垃圾債券違約風險有所紓緩，美國10年期國債孳息率全周亦降0.1厘至4.237厘，避險情緒降溫。

分析：美股重回高位不易

Nationwide投資管理首席市場策略師Mark Hackett認為，投資者對出現2008年或2020年般危機的憂慮正在消退，不過關稅不明朗、經濟有放緩迹象，美股要重返歷史高位並不容易。美銀首席投資策略師Michael Hartnett亦認為，美元正在長期貶值，資金續從美國資產轉出，除非聯儲局減息、中美達成貿易協議、美國消費支出保持韌性，否則美股和美元未有條件持續上升。