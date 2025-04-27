SIERRA SEA首輪價單318伙沽清 發展商最快今加推 本周次輪銷售

明報記者 甘潔瑩

膺新界新盤票王西沙SIERRA SEA，項目在開售前收到37,374個購樓意向登記，以價單推售318伙計，超額認購逾116倍，其中544票為代理入票，另推11伙特色戶招標。發展商分A、B兩組進行揀樓，當中A組大手客再細分為5組，最多可購10伙指定單位，B組一般買家則最多可買兩伙。

人龍曾伸延至室外停車場

項目在九龍環球貿易廣場進行銷售，A組昨日早上先揀樓，而下午則是B組買家揀樓。買家按發展商編定的時間而到場，環球貿易廣場及商場圓方全日也人頭湧湧，其中B組一般買家報到時，大批買家到場，買家及代理人數眾多，不僅迫爆售樓處，人龍更伸延至商場，以及室外停車場位置，高峰時有逾1500人在排隊等候，場面熱鬧。

代理：大手客逾3400萬購7伙

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行有一組大手買家已選購7伙，當中包括3間3房、3間2房及1間1房戶，涉資逾3400萬元。據了解，另有多組大手客購入2伙至7伙。

市場消息透露，發展商最快於今日加推應市，料將於五一黃金周假期進行次輪銷售。

GRAND SEASONS兩房

逾681萬沽

綜合市場消息，昨日新盤市場錄近340宗一手成交，其中由會德豐及港鐵（0066）合作的將軍澳日出康城GRAND SEASONS，昨日連錄兩宗兩房單位成交，其中一伙為第1B座32樓B室，實用面積457方呎，兩房間隔，成交價681.4萬元，呎價14,910元。

整個SEASONS系列自去年3月開售至今，累售1129伙，套現近69.9億元。

內地客359萬購凱和山1房

路勁（1098）等發展的屯門掃管笏現樓項目凱和山，昨日再錄兩宗成交，包括第1座9樓J室，實用面積381方呎，屬一房開放式廚房設計，成交價358.97萬元，折實呎價9422元。買家為內地投資客，看好區內發展及物業升值潛力購入物業。

另一宗為屋苑第1座9樓B室，實用面積587方呎，屬兩房標準廚房單位，成交價511萬元，折實呎價8705元，由區外換樓客購入。

[香港地產]