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經濟
2025年4月26日星期六
睇樓手冊
螞蟻入主耀才 28億購50.6%股權 每股3.28元向葉茂林買入 對手富途美市曾挫8%
北水走資 恒指升幅收窄至70點 曾漲358點 22000關得而復失
分析：政治局會議描述經濟不太悲觀
大行：港交所購物業削未來投資回報
平保首季壽險新業務價值升35%
莎莎料少賺最多68% 擬全關內地店 受累北上消費內地客來港非購物為主
IMF降香港今年GDP預測至1.5%
百度：新文心模型價遠低過DeepSeek
港壽險內地客去年末季新做保費升33%
香港寬頻：與中移HGC母企洽商 未達一致意見
比亞迪首季純利倍升至91.5億
中電信上季純利升3% 5G客2.7億戶
Alphabet首季多賺46% 勝預期 AI相關雲收入大增 緩和貿戰擔憂
股神持美短債規模 達2.4萬億 多過聯儲
東京通脹3.4%兩年高 日本具加息空間
渣甸山白建時道8號4.7億易手 原業主持貨33年升16倍 關稅戰來最大宗二手豪宅成交
關稅戰當周 豪宅助CCL微升
Ken Sir不足300萬低撈荃灣中心一房戶
SIERRA SEA收3.7萬票 超額116倍
佳寶超市等斥11.5萬 租大埔舖 呎租115元
新來港外籍夫婦1.52萬租東環1房
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
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螞蟻入主耀才 28億購50.6%股權 每股3.28元向葉茂林買入 對手富途美市曾挫8%
北水走資 恒指升幅收窄至70點 曾漲358點 22000關得而復失
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