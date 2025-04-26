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經濟

香港地產

SIERRA SEA收3.7萬票 超額116倍

【明報專訊】榮登歷來首輪收票最多的新界新盤票王、新地（0016）西貢西沙SIERRA SEA，剛過去周四截止認購登記，經核數後共收到37,374個購樓意向登記，以今日首輪開售318伙計，超額認購逾116倍，其中544票為代理入票，佔整體約1.5%。

代理涉544票 佔1.5%

據項目銷售安排顯示，今日開售設有A、B兩組時段售樓；當中A組大手客再細分為5組，其中Super A組為最優先選樓組別，買家須購買7至10伙指定單位，當中最多可買兩伙實用面積不小於700方呎的3房戶，1房戶最多可買3伙，但每購買1伙1房戶，須另買最少兩伙（包括1伙為兩房連儲物房或3房戶）；B組散客最多可買兩伙。

一手市場聚焦SIERRA SEA外，嘉里（0683）早前開售的元朗朗天峰，新近透過招標售出1B座28B室頂層特色戶，實用面積523方呎，連101呎平台及523呎天台，兩房連梗廚間隔，客廳相連平台，設樓梯連接天台，成交價907萬元，實呎17,342元，成交價包括1個車位認購權。

發展商表示，是次成交創項目成交價、實呎新高；項目4月共售出11伙，除1伙為1房戶外，其餘10伙皆為兩房戶型，實用面積311至523方呎，折實價介乎418萬至907萬元，實呎12,596元至17,342元。項目至今累售459伙，套現逾19.4億元，平均實呎逾1.2萬元。

朗天峰兩房特色戶實呎1.7萬破頂

另長實（1113）沙田九肚、已屆現樓的名日．九肚山，昨以招標形式售出1伙4房海景戶。長實營業經理詹勳榮表示，項目2座19樓C室，實用面積1226方呎4房雙套連工作間間隔，以2357.1萬元成交，實呎19,226元。據悉買家為內地高才生父母，鍾情項目鄰近多所國際名校，故決定入市。項目至今共套現逾34.5億元，現時千呎三房大戶僅餘17伙，而發展商早前提供的「貸易借九成按揭付款計劃」優惠名額僅餘最後7個。成交紀錄冊顯示，香港興業（0480）和希慎（0014）合作、已屆現樓的大埔露輝路林海山城，昨以5600萬元、實呎16,959元售出位於山城徑27號洋房，實用面積3302方呎、5房間隔，外連648方呎花園及539方呎天台，設有升降機，地庫提供兩車位。

相關字詞﹕林海山城 名日．九肚山 朗天峰 新盤票王 SIERRA SEA

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