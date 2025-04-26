關稅戰當周 豪宅助CCL微升

【明報專訊】貿易戰升溫，全球經濟衰退風險加劇。具體反映3月31日至4月6日市况的中原城市領先指數CCL最新報136.37點，按周微升0.01%，主要受大型單位樓價反彈刺激，而新一份《財政預算案》公布後5周樓價累升1.1%，今年CCL則暫累跌0.92%。值得留意的是，今周指數仍未反映環球股市急挫的影響，近日樓價走勢偏軟，CCL再跌3.37點或2.47%便達到次季目標133點水平。