東京通脹3.4%兩年高 日本具加息空間

避險需求降 日圓回落

東京物價被視為全國物價的先行指標。在美國出席20國集團（G20）會議的日本央行行長植田和男重申，如果基本通脹一如預期趨向2%目標，將繼續加息。市場預期中美貿易緊張形勢緩和，削弱了避險需求，日圓兌每美元昨回落至143水平；每百日圓兌港元回落至5.4算。高盛維持日圓兌每美元的12個月目標在135水平，但預期若美國就業市場惡化，又或出現更大的市場壓力，可能會加快實現此目標。

此外，美銀的報告指出，美元正處於較長期的貶值過程，撤出美國資產的趨勢仍將持續，建議投資者逢高沽出美元和美股。美銀預期，美元疲軟的趨勢將會持續，除非美聯儲開始減息、美國與中國達成貿易協議，而消費者支出保持韌性。隨着美元轉弱，將有利於增加對大宗商品、新興市場和國際股票（如中國科技股、歐洲和日本銀行股）的配置。

（綜合報道）

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