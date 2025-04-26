明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
國際金融

東京通脹3.4%兩年高 日本具加息空間

【明報專訊】受米價按年升93%等推動，東京通脹增長加快。4月剔除生鮮食品的消費者物價指數（CPI）按年升3.4%，是兩年來最大升幅，為日本央行繼續加息提供理據。不過由於美國關稅政策的不確定，令日本央行的加息判斷變得複雜。

避險需求降 日圓回落

東京物價被視為全國物價的先行指標。在美國出席20國集團（G20）會議的日本央行行長植田和男重申，如果基本通脹一如預期趨向2%目標，將繼續加息。市場預期中美貿易緊張形勢緩和，削弱了避險需求，日圓兌每美元昨回落至143水平；每百日圓兌港元回落至5.4算。高盛維持日圓兌每美元的12個月目標在135水平，但預期若美國就業市場惡化，又或出現更大的市場壓力，可能會加快實現此目標。

此外，美銀的報告指出，美元正處於較長期的貶值過程，撤出美國資產的趨勢仍將持續，建議投資者逢高沽出美元和美股。美銀預期，美元疲軟的趨勢將會持續，除非美聯儲開始減息、美國與中國達成貿易協議，而消費者支出保持韌性。隨着美元轉弱，將有利於增加對大宗商品、新興市場和國際股票（如中國科技股、歐洲和日本銀行股）的配置。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕日圓 通脹 消費者物價指數（CPI） 東京

上 / 下一篇新聞