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經濟
國際金融

股神持美短債規模 達2.4萬億 多過聯儲

【明報專訊】「股神」巴菲特投資旗艦巴郡（美：BRK.A；BRK.B）的申報顯示，截至3月底，其持有的美國短期國庫券（T-Bills）規模達3008.7億美元（約2.35萬億港元），相當於接近5%的T-Bills發行規模，超越美聯儲價值1950億美元持倉。這囤債行動令外界關注巴菲特是否提前感應到潛在的經濟風險。

外界關注是否預知經濟風險

面對地緣政治衝突升溫、通脹壓力，以及經濟不確定，短期美國國債被視為首選的避險資產，具高流動性及穩定現金流等優勢。巴郡的申報顯示，巴郡目前持有價值3340億美元的現金與現金等價物，當中逾九成投入美國短期國債。巴菲特近期操作偏向保守，除增持美國短期國債，又減持蘋果、美銀等，似乎傾向追求較穩定的回報。美國短期國債在4月的平均收益率達4.359厘。以此推算，巴郡的美國短債國債持倉每年可為其創造130億美元的穩定利息收入，是巴郡的主要現金來源之一。

在關稅威脅下，美國消費者信心轉弱。美國4月密歇根大學消費者信心指數終值為52.2，雖較50.8的初值上調，但已連續第4個月下跌，跌至2022年7月以來最低水平。該項調查的主管Joanne Hsu表示，消費者認為經濟有多個方面都存在風險，這很大程度由於貿易政策的不確定，以及未來通脹可能再次升溫。

消費者的通脹預期顯著向上，4月密歇根大學消費者1年通脹預期終值為6.5%，雖略低於初值，但仍是1981年11月以來最高。5年通脹預期終值維持在4.4%，是1991年6月以來最高。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕短期國庫券 巴郡 「股神」巴菲特

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