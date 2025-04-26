香港寬頻：與中移HGC母企洽商 未達一致意見

中期純利飈69倍至1.08億

按業務劃分，期內企業方案收入按年增10.4%至25.5億元；企業方案相關產品收入減少6.3%至8.92億元。截至今年2月底止，企業客戶維持9.7萬戶。住宅業務方面，住宅方案收入按年跌1.4%至11.66億元；住宅ARPU（平均每月每戶收入） 按年增2.8%至186元。

對於中移動收購股權事宜，楊主光表示不便評論中移動與TPG之間的交易細節，董事會將致力於為所有大小股東爭取最好的回報，以及充分考慮員工及客戶等持份者的權益。上半財年集團EBITDA錄得12.06億元，按年增長4.8%。楊指出，EBITDA增速在業內屬較好水平。集團業務具韌性，相信未來業績會持續向好。

楊主光指出，地緣政治風險及美國關稅戰對香港寬頻業務及集團商業客戶影響很小。他透露，集團現有5%的客戶經營進出口業務；依據政府數據，僅有6.5%進出口商將貨品出口至美國。即可能受關稅影響的客戶佔比僅為0.3%。