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經濟

港壽險內地客去年末季新做保費升33%

【明報專訊】內地訪客來港購買保險增長加快，據保監局公布2024年臨時統計數字，源自內地訪客的壽險新做保單保費為627.99億元，按年上升6.5%，單計第四季為161.54億元，按年上升33.3%，較第三季的13.4%增速加快。2023年初剛從疫後恢復通關，提高去年上半年內地訪客來港投保比較基數，上半年內地訪客新造保費按年下跌6.9%，不過去年下半年已回復22.3%的按年增長。

港壽險整體新做保費去年升21%

去年本港不包括退休計劃業務在內的壽險新做保單保費為2197.56億元，按年上升21.4%；非投連險個人業務為2081.33億元，按年上升22.8%，其中分紅保險錄1823.84億元，其他業務則為257.49億元。另外投連險個人業務錄111.69億元，按年保持穩定。

去年本港壽險有效業務的保費收入總額為5373.95億元，按年上升11.4%，其中非相連個人業務按年上升11.2%至4717.65億元，投連業務按年上升1.8%至240億元，退休計劃業務保費收入按年上升22%至356.99億元。去年給付保單持有人的申索和利益總金額合計352.49億元，按年上升6%。

財產保險方面，去年本港毛保費及淨保費分別為1004.53億元和696.58億元，已償付申索毛額合計530億元，整體經營利潤為81.4億元，其中承保利潤佔32.67億元。直接一般業務方面，毛保費及淨保費分別為514.15億元和357.91億元，已償付申索毛額合計280.53億元。保監局提示，由於風險為本資本制度於去年7月1日實施，要求公司根據其財政年度，而非其日曆年度匯報其承保業績數據，因此相關數據與過往年度數字直接比較並不合適。

相關字詞﹕內地訪客保險 保險 保監局

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