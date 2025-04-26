IMF降香港今年GDP預測至1.5%

亞洲增速下調0.5百分點

IMF指出，貿易戰下美國的關稅政策、其貿易伙伴的反制措施等因素令亞太地區經濟體面臨巨大衝擊，且程度較其他地區更大，尤其一些對美國出口貨量較大的亞洲經濟體更容易受美國需求波動和保護主義抬頭的影響。

其中，針對亞洲先進經濟體，IMF預計今明兩年相關經濟體GDP增速分別為1.2%及1.4%，較其去年10月時的預期分別調降0.7及0.3個百分點。至於區內新興市場和發展中經濟體，IMF預計今明兩年相關經濟體GDP增速分別為4.5%及4.6%，較早前預期分別調降0.5及0.3個百分點。

而鑑於關稅談判和貿易前景的不確定仍較高，該組織進一步表示，上述預測仍有顯著向下修訂風險。

本周三（23日）IMF在一份報告中，已將今明兩年中國內地的GDP增速預測下調至4%。該組織當時還指出，關稅的急劇上升與不確定，將導致全球經濟顯著放緩。

籲亞洲放寬幣策助出口業

此外，環球政經環境陷入不確定的情况下，IMF亦對亞洲各國提出政策建議，包括若通脹水平較低便可考慮適當放鬆貨幣政策、有針對地對出口等受外圍環境影響的業界提供政策協助、推動稅收改革以增加國家收入等。