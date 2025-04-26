明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

平保首季壽險新業務價值升35%

【明報專訊】中國平安（2318）公布第一季業績，壽險新業務價值以可比口徑計算按年上升34.91%至128.91億元（人民幣，下同），主要由新業務價值率按年增長11.4個百分點至28.3%帶動（見表），首年保費按年下跌19.49%至455.89億元。作為平保派息參考，股東應佔營運利潤（OPAT）379.07億元，按年上升2.4%。

首季少賺26% 受累平醫入帳等

平保首季純利按年下跌26.4%至270.16億元，當中平保首季增持平安好醫生（1833）後併入集團財報產生一次性損益、美元可轉債的轉股權價值重估損益的不屬日常營運一次性項目，減少淨利潤34.09億元，另有短期投資波動減少淨利潤75.32億元。

截至首季末，平保壽險個人壽險銷售代理人數目為33.8萬，按年上升1.5%，不過較去年底降6.89%。主要銷售渠道的代理人渠道新業務價值按年增長11.5%，人均新業務價值按年增長14%，平保過去壽險改革推動發展的銀保渠道，新業務價值按年增長170.8%，社區金融服務渠道則按年增長171.3%。首季險資投資非年化綜合投資收益率為1.3%，按年上升0.2個百分點，非年化淨投資收益率為0.9%，按年持平。

其他業務方面，產險綜合成本率為96.6%，按年改善3個百分點。保費收入亦按年上升0.7%至811.53億元，不過產險股東應佔OPAT按年下跌16.44%至32.37億元。銀行業務淨息差按年跌0.18個百分點，股東應佔OPAT按年下跌5.59%至81.7億元。

富瑞：首季新業務價值增長勝預期

富瑞發表報告，表示平保首季壽險新業務價值增長，較該行預測的20%至30%上限更高，新業務價值率上升抵消首年保費下降，反映公司聚焦長期產品。產險OPAT下跌，則是由於債券孳息率、債價下跌，導致出現資本債券投資公允價值損失。富瑞稱，平保核心利潤基本穩定，債券市值公允值下跌或可在次季扭轉，維持給予「買入」評級，目標價67港元。

相關字詞﹕內險股 中國平安 平安好醫生 新業務價值

上 / 下一篇新聞