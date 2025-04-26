大行：港交所購物業削未來投資回報

匯豐：節省租金 卻增加折舊

匯豐報告指出，由於港交所將重新調配外部投資的資源應付收購，料此舉會令投資收入減少2.17億至4.34億元，預測這對2025年度稅後利潤會有1.4%至2.8%影響。雖然港交所因此可以減少租金支出，卻增加了折舊。

美銀直言，是次港交所購入中環物業的交易或會對股價構成短期震盪，原因是大部分投資者不會認為在現况下購入高級寫字樓是好選擇。該行稱，港交所在今次交易擬用手上72億元外部投資用作收購物業，該等投資原先每年產生4.21億元回報，購入的物業料可長時間攤分折舊，影響盈虧有限。

高盛則指出，港交所擬用手上的外部投資的資金去為收購融資，原先該等投資每年產生收益率4%，料將來投資收益會減少3.5億元，相對節省租金1.8億元，對該所稅前利潤影響約為3億元。

反之今次交易賣方置地控股股價在新加坡市場大升9.95%至4.64美元，其母公司怡和控股（星：J36）亦大升5.76%，雙雙成為新加坡海峽時報指數升幅最大兩隻藍籌股。中信里昂稱，置地售交易廣場一期部分物業令市場意外，這次驚喜料有利短期股價，並將置地的目標價上調至4.14美元，仍低於昨日置地的收盤價。