分析：政治局會議描述經濟不太悲觀

上商：寬鬆幣策料在財政政策之後

是次會議首度提及「加緊實施」政策，上海商業銀行研究部主管林俊泓認為，主要針對財政政策方面，除了支持受關稅影響企業措施，亦可能加強穩定房地產市場措施，例如收購房地產庫存、推動城中村改造等，以及持續推進特別國債發行和地方債化債。

對於經濟形勢，公告指通過各項宏觀政策協同發力，經濟呈現向好態勢，社會信心持續提振，高質量發展紮實推進，社會大局保持穩定。內地經濟持續回升向好的基礎還需要進一步穩固，外部衝擊影響加大。貨幣政策方面，公告續提及「適時降準降息」。

彭博：希望穩定公眾信心

「適時降準降息」早在去年12月提出，不過至本月人行尚未降準和減息，林俊泓認為是次會議對經濟描述不太悲觀，當局不急於推出所有政策，會將貨幣寬鬆放在財政政策之後。另外，內地現時長年期市場利率低於短年期利率，當局亦不希望減息降準進一步增加銀行的息差壓力。彭博經濟研究亦認為，公告傳達比市場預期更為冷靜信息，當局顯示現正在準備緊急計劃支持經濟，但現時並非全力推行的時候，焦點仍放在加快執行3月兩會批准的刺激計劃，並堅持中長期改革計劃，該行認為此舉是希望穩定公眾信心，對維持經濟穩定至關重要，並指內地有相當大政策空間，特別在財政政策，若緩解局勢未能取得進展，內地或會動用這些政策空間。