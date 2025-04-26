螞蟻入主耀才 28億購50.6%股權 每股3.28元向葉茂林買入 對手富途美市曾挫8%

明報記者 陳偉燊

是次螞蟻控股提出收購耀才證券的每股作價，較4月22日（停牌前一日）收市價2.79元溢價17.6%，相對4月23日上午停牌前做價3.05元，亦有7.5%溢價。在停牌前，耀才證券在本周三股價突然抽升逾9%（見圖），成交額更大增至1.1億元，較前一日多逾兩倍，並在中途申請股份停牌。隨着螞蟻控股入主耀才證券在即，與耀才證券長期較量的富途（美：FUTU）遇上實力強勁對手，競爭或將加劇，在美股開市早段富途最多大跌8%，低見86.32美元後，跌幅才略見收窄。

近年本地證券行紛賣盤予中資

對上一次中大型本地證券行賣盤予中資，要數到2009年11月，大福證券的大股東新創建（現稱周大福創建（0659））以18.22億元，出售52.86%股權予海通證券（現已併入國泰海通（2611）），並易名為海通國際。之後有西證在2014年出資1.24億元收購敦沛金融（現稱西證國際（0812））控股權，規模相對較細。

螞蟻控股現時由阿里巴巴（9988）透過淘寶（中國）持股33%。阿里巴巴的創辦人馬雲則透過持股20%的杭州星滔，以普通合伙人身分持有的杭州君瀚股權，在螞蟻控股持股31%。螞蟻曾經部署在2020年上市，當時已完成公開發售，錄得約1.3萬億元認購額成為新股集資王，但隨後叫停並進行監管改革，最近傳言該公司擬重啟上市計劃。

葉茂林11年內售兩上市公司套32億

在葉茂林今次出售耀才證券之前，他亦曾於2015年將夜場股Magnum（現稱奧克斯國際（2080））68.75%股權脫手，套現4.04億元。連同今次售股，葉茂林過去11年透過出售兩間上市公司控股權，套現共32.18億元。

擬加速發展 或調整末期息

要約人螞蟻控股表示擬維持耀才證券的上市地位，並作為完成交易的條件之一，其料藉助產品及技術的創新能力，耀才證券有望將服務擴展至年齡層分佈更廣泛的客戶，並提升現有客戶的體驗，從而推動業務進一步增長。但是由於螞蟻希望加速耀才證券未來發展，擬將更多資金重新投入業務，以加強其技術基礎設施及提高風險控制效率。螞蟻控股打算調整耀才與過往財政年度相比擬宣派的末期股息金額。