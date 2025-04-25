Gucci首季銷售挫25% 差預期 拖累母企開雲表現 股價最多曾跌逾6%

在關稅戰威脅下，開雲集團亞洲市場季度銷售額按年跌25%，北美和歐洲市場銷售額亦跌13%。數據反映在美國總統特朗普宣布加徵關稅，並引發經濟衰退的擔憂後，對開雲集團最為重要的中、美客戶正減少購買奢侈品，意味開雲比其他奢侈品集團更易受到衝擊。

開雲料本季銷售額仍跌雙位數

開雲集團預計，第二季整體銷售額仍繼續以雙位數百分比的幅度下跌，暫未看到任何改善迹象，因此計劃為集團和品牌裁員，以削減成本。開雲此前已計劃關閉約50間業績不佳的門店，今年迄今已關閉25間。集團直營網絡目前共有1788間門店。

開雲集團表示，正研究關稅公告，認為集團「有能力透過在美國市場加價」來保護利潤率。法國奢侈品牌愛馬仕（Hermes）（法： RMS）上周表示，計劃提高美國市場價格，以減輕關稅的影響。不過市場人士指出，由於消費者情緒轉弱，關稅為奢侈品行業帶來的價格升幅可能較溫和。

開雲集團董事長兼行政總裁Francois-Henri Pinault稱，正提高警惕，以抵禦宏觀經濟的逆風。在通脹和利率高企環境下，消費者減少支出。作為奢侈品主要市場的中國，由於房地產市道低迷、消費需求疲軟，令奢侈品銷售整體放緩。

Gucci門市客流量「大幅下行」

開雲集團副行政總裁Francesca Bellettini稱，Gucci整體門市客流量呈「大幅下行趨勢」。伯恩斯坦（Bernstein）分析師Luca Solca稱，這反映「Gucci的復蘇尚未出現」，隨着奢侈品需求疲軟，該品牌可能面臨更困難的處境。花旗報告預期，2025年對Gucci來說，將是另一個痛苦的轉型年。

擁有YSL、巴黎世家（Balenciaga）等品牌的開雲集團，有三分之二利潤來自Gucci，意味該品牌的復蘇，對開雲尤其重要。

開雲集團最近在內部晉升Demna Gvasalia為Gucci創意總監，令期望招聘外部人才的投資者感到失望。Demna曾任巴黎世家的藝術總監10年，憑藉Triple S 運動鞋等引人注目的設計，為巴黎世家帶來強勁收入增長。開雲集團高層表示，Demna已開始與Gucci團隊合作，但未透露他首個系列何時出現於時裝秀。Gucci近年銷售轉弱。今次已是Gucci約兩年內，第二次更換創意總監。市場人士警告，Gucci新任總監的任期於7月才正式生效，可能會延遲該品牌的復蘇。

（綜合報道）

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