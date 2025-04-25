貝沙灣4房連車位9.3萬租出 呎租52元

此外，中原地產分行經理葉添水指出，陸續入伙的長沙灣瑜悅，市場再錄預租個案，至今暫錄3宗，最新位於高層F室，實用面積343方呎，1房間隔，望開揚市景，以月租1.73萬元租出，實用呎租50元。業主去年11月約551.48萬元一手購入，租金回報約3.8厘。

多區亦錄內地專才承租個案。中原分行高級分行經理姚枝榮表示，大埔白石角海日灣二期7座高層F室，實用面積582方呎兩房間隔，以月租1.98萬元租出，實用呎租約34元，租客為內地專才。業主今年才以660萬元購入，租金回報約3.6厘。

專才2.65萬租囍匯1房戶

另中原副分區營業經理潘重允稱，灣仔囍匯3座低層D室，實用面積433方呎，1房間隔，以月租2.65萬元租出，實用呎租61元。租客為專才人士，原業主2013年896萬元一手購入，租金回報約3.5厘。