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經濟

香港地產

尚翠苑居屋王500萬未補價蝕沽

【明報專訊】二手樓價近年回調幅度顯著，即使近年入伙的市區未補價居屋，亦不能倖免。曾膺新界未補價居屋王的荃灣尚翠苑單位，近日亦蝕讓收場。

持貨3年半實蝕24%

美聯分行助理聯席董事姚偉明表示，尚翠苑一個高層8室單位，實用面積441方呎，兩房間隔，原以綠表價530萬元放盤，經議價後以500萬元未補價易手，實呎11,338元。資料顯示，原業主2021年6月615萬元未補價購入，實呎13,946元，刷新當時新界區未補價居屋呎價紀錄，並為當時屋苑居二呎價新高，惟現時樓價回落，原業主帳面蝕115萬元或約19%，連使費料實蝕約149萬元或24%。

元朗二手交投則維持暢旺，綜合市場資訊，元朗本月至昨累錄逾90宗二手，料全月勢破百宗，前日更單日錄得7宗二手成交。

元朗本月勢破百宗二手成交

中原地產副區域營業經理王勤學表示，元朗溱柏7座頂層連天台單位，實用面積616方呎，兩房連儲物室間隔（俗稱兩房半），以555萬元沽出，實呎9010元。原業主2013年12月482.8萬元一手買入，持貨約11年半帳面賺72.2萬元或15%。

另外，美聯分行高級區域經理王偉健表示，樓齡46年的元朗單幢樓富好大廈，位於高層C室，實用面積282方呎，1房間隔，以273.8萬元易手，實呎9709元。新買家為本地自住客，原業主2018年399.6萬元購入，持貨約7年，帳面蝕125.8萬元或31%，連使費料實蝕約140萬元或35%。

嘉和園兩房370萬沽

4年實蝕三成

另一方面，資料顯示，樓齡達48年的九龍灣嘉和園，B座高層B室，實用面積346方呎，兩房間隔，新近以370萬元易手，實呎10,694元，雖然暫為屋苑今年呎價最高成交，惟原業主2021年3月505萬元購入，持貨約4年帳面蝕135萬元或27%，連使費料實蝕158萬元或31%。

中原分行首席分區營業經理楊文傑表示，鰂魚涌康怡花園C座中層10室，實用面積505方呎，兩房間隔，獲用家以626萬元承接，實呎12,396元。原業主於2012年以600萬元購入，持貨約13年帳面獲利26萬元或4.3%，惟連使費後料需微蝕約6萬元或1%離場。

相關字詞﹕元朗 上車 康怡花園 溱柏 新界居屋王 尚翠苑 居屋王 二手蝕讓

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