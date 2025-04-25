明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
環球樓市

投資策略

星今年多市區新盤推售 樓價料升逾3%

【明報專訊】新加坡今年首季樓價升幅收窄，受外圍經濟不確定因素影響，第一季整體私人住宅價格按季微升0.6%，升幅較去年第四季有所放緩。博納產業（PropNex）指出，全球貿易緊張局勢或會影響市場信心，但鑑於今年將有大量市區新盤推售，今年整體私樓樓價有望升逾3%。

自新加坡政府於2023年推出一系列措施為熾熱的樓市降溫後，當地私樓樓價升勢開始放緩，2024年隨着按揭利率上升的影響逐步浮現，去年當地私人住宅價格按年升幅進一步放緩至3.9%，2023年的按年升幅為6.8%，2022年按年升8.6%。踏入2025年，根據新加坡市區重建局（URA）公布數據顯示，今年首季新加坡整體私人住宅價格指數按季升幅收窄至0.6%，去年第四季錄2.3%的按季升幅；至於兩大類型私宅的價格表現，今年第一季有地私宅價格稍回升，按季升0.6%，去年第四季則按季微跌0.1%，非有地私宅價格今年首季同樣按季升0.6%，惟升幅較去年第四季的按季升3%顯著放緩。

首季私宅成交量按季跌15%

各區域的非有地私宅價格升幅均見收窄，其中中央區以外（OCR）非有地私宅價格按季升幅，由去年第四季的按季升3.3%，收窄至今年首季的按季微升0.3%，期內核心中央區（CCR）及其他中央區（RCR）非有地私宅價格分別按季升0.6%及1%，去年第四季則分別按季升2.6%及3%。

樓市成交量方面，再參考URA的數據，按截至今年3月中的初步數字，新加坡首季私人住宅整體成交量約為6299宗，較去年第四季的7433宗減少15.3%。當地業界人士稱，去年第四季受惠於準買家預期利率將逐步回落的樂觀情緒，此前積壓的部分置業需求得以釋放，加上去年11月新盤推售量創新高，帶動當季私樓市場成交價量齊升，惟今年首季外圍不確定因素增加，影響準買家入市信心，導致成交量減少，期內推售新盤較多來自郊區，由於郊區樓價一般不會太高，某程度上拖低了首季一手私樓的平均成交價。

URA：調節私宅供應 穩定樓市

新加坡市區重建局指出，當地政府為滿足住屋需求，以及保持樓市穩定，今年上半年政府售地計劃中的整體私宅供應已提高至8505個單位，其中5030個單位屬正選名單，較2021年至2023年的平均正選供應量增加約六成，未來政府將繼續根據經濟及樓市狀况，透過政府售地計劃調節私宅供應量，以促進樓市穩定，提醒雖然新加坡樓市面對的壓力，於去年第四季隨美息下降而緩解，但相較於過去10年偏低的按揭利率，目前當地的按揭利率仍處於較高水平，於全球貿易摩擦持續、地緣政治局勢及外圍經濟政策不確定的背景下，今年新加坡經濟增長或會放緩，置業應保持謹慎。

上月成交量按年仍升1.5%

博納產業最新發表的3月份研究月報指出，上月缺乏大型新盤應市下，當地發展商合計售出729個單位（不包括執行共管公寓EC），較2月份售出1597個單位，成交量大幅減少54%，而較去年3月份成交量仍錄1.5%升幅，鑑於外圍不確定因素於4月初顯著增加，預期全球貿易緊張局勢將對當地的經濟前景及市場信心構成壓力，儘管現時市場充斥審慎情緒，預料隨着潛在買家及投資者對不斷變化的美國關稅局勢有了自己的判斷，尤其是以長期居住為置業目的的潛在買家，加上今年將有大量新盤陸續推出，交易量可能會逐步回升，該公司預測隨着更多位於CCR及RCR區域的新盤推出，2025年整體私宅價格有望上升3%至4%。

理論上，市區樓價相對強韌，市區新盤往往能吸引潛在買家入市。近年不乏位處優質地段的新加坡樓盤應市，如位於新加坡第7區的濱海名匯（Midtown Bay）。該項目由 GuocoLand發展，屬綜合發展項目國浩時代城（Guoco Midtown）當中的住宅項目，濱海名匯樓高33層合共提供219伙，設1房、2房、2房複式及3房複式等戶型選擇，單位面積介乎409至1324平方呎，售價約由158.8萬新加坡元起。

明報記者 劉敬華

[環球樓市]

相關字詞﹕環球樓市 新加坡樓市

上 / 下一篇新聞

港交所63億購交易廣場逾14萬呎 涉9層寫字樓連平台舖位 將作永久總部
港交所63億購交易廣場逾14萬呎 涉9層寫字樓連平台舖位 將作永久總部
話你知：監管機構成甲廈重要買家
話你知：監管機構成甲廈重要買家
京東擬發境內PPN融資最多15億人幣
京東擬發境內PPN融資最多15億人幣
京東物流積極「出海」 韓國開設兩自營倉
京東物流積極「出海」 韓國開設兩自營倉
瑞銀降港股評級 稱較受貿易戰衝擊
瑞銀降港股評級 稱較受貿易戰衝擊
人行本月MLF淨投放5000億人幣 16月最多
人行本月MLF淨投放5000億人幣 16月最多
茶飲股滬上阿姨通過上市聆訊 今年兩同業表現強勁 古茗蜜雪冰城股價倍升
茶飲股滬上阿姨通過上市聆訊 今年兩同業表現強勁 古茗蜜雪冰城股價倍升
野村：中國廉價貨或衝擊亞洲新興經濟體
野村：中國廉價貨或衝擊亞洲新興經濟體
周大福港澳同店銷售上季跌逾兩成
周大福港澳同店銷售上季跌逾兩成
金沙中國 首季淨收入跌32%
金沙中國 首季淨收入跌32%
OSL為復星財富客戶 提供安全虛產交易渠道
OSL為復星財富客戶 提供安全虛產交易渠道
調查：去年亞太區跨境支付額佔全球32%
調查：去年亞太區跨境支付額佔全球32%
商湯伙中大法學院開發法律資訊AI模型
商湯伙中大法學院開發法律資訊AI模型
華懋完成首筆銀團貸款 涉80億
華懋完成首筆銀團貸款 涉80億
Gucci首季銷售挫25% 差預期 拖累母企開雲表現 股價最多曾跌逾6%
Gucci首季銷售挫25% 差預期 拖累母企開雲表現 股價最多曾跌逾6%
挪威主權基金 首季蝕3097億
挪威主權基金 首季蝕3097億
美聯儲理事：倘失業率飈 會支持減息
美聯儲理事：倘失業率飈 會支持減息
張兆聰：聯邦制藥博回試高位
張兆聰：聯邦制藥博回試高位
港元定存建行亞洲3個月年利率達5.38厘
港元定存建行亞洲3個月年利率達5.38厘
英鎊定存高息精選
英鎊定存高息精選
植耀輝：加注台積電 需待時機
植耀輝：加注台積電 需待時機
方保僑：全球數字經濟新支點
方保僑：全球數字經濟新支點
技術取勝：十月稻田50天線見支持
技術取勝：十月稻田50天線見支持
盧駿匡：美股步入熊市 以看淡為主
盧駿匡：美股步入熊市 以看淡為主
劉思明：具抗關稅周期因素 時代電氣可關注
劉思明：具抗關稅周期因素 時代電氣可關注
周顯：港股「貨多市不爽」
周顯：港股「貨多市不爽」
譚新強：世界確有接近永遠朋友和敵人
譚新強：世界確有接近永遠朋友和敵人
湯文亮：新盤入伙時烏燈黑火 地產商最怕
湯文亮：新盤入伙時烏燈黑火 地產商最怕
SIERRA SEA收3.5萬票 膺新界票王 明首輪開售318伙 超額認購109倍
SIERRA SEA收3.5萬票 膺新界票王 明首輪開售318伙 超額認購109倍
包華士道8號屋地 批建5888呎大屋
包華士道8號屋地 批建5888呎大屋
尚翠苑居屋王500萬未補價蝕沽
尚翠苑居屋王500萬未補價蝕沽
內地客3260萬購帝柏海灣複式 10年實蝕兩成
內地客3260萬購帝柏海灣複式 10年實蝕兩成
劍橋道15號招標放售 估值4億
劍橋道15號招標放售 估值4億
貝沙灣4房連車位9.3萬租出 呎租52元
貝沙灣4房連車位9.3萬租出 呎租52元