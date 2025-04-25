星今年多市區新盤推售 樓價料升逾3%

自新加坡政府於2023年推出一系列措施為熾熱的樓市降溫後，當地私樓樓價升勢開始放緩，2024年隨着按揭利率上升的影響逐步浮現，去年當地私人住宅價格按年升幅進一步放緩至3.9%，2023年的按年升幅為6.8%，2022年按年升8.6%。踏入2025年，根據新加坡市區重建局（URA）公布數據顯示，今年首季新加坡整體私人住宅價格指數按季升幅收窄至0.6%，去年第四季錄2.3%的按季升幅；至於兩大類型私宅的價格表現，今年第一季有地私宅價格稍回升，按季升0.6%，去年第四季則按季微跌0.1%，非有地私宅價格今年首季同樣按季升0.6%，惟升幅較去年第四季的按季升3%顯著放緩。

首季私宅成交量按季跌15%

各區域的非有地私宅價格升幅均見收窄，其中中央區以外（OCR）非有地私宅價格按季升幅，由去年第四季的按季升3.3%，收窄至今年首季的按季微升0.3%，期內核心中央區（CCR）及其他中央區（RCR）非有地私宅價格分別按季升0.6%及1%，去年第四季則分別按季升2.6%及3%。

樓市成交量方面，再參考URA的數據，按截至今年3月中的初步數字，新加坡首季私人住宅整體成交量約為6299宗，較去年第四季的7433宗減少15.3%。當地業界人士稱，去年第四季受惠於準買家預期利率將逐步回落的樂觀情緒，此前積壓的部分置業需求得以釋放，加上去年11月新盤推售量創新高，帶動當季私樓市場成交價量齊升，惟今年首季外圍不確定因素增加，影響準買家入市信心，導致成交量減少，期內推售新盤較多來自郊區，由於郊區樓價一般不會太高，某程度上拖低了首季一手私樓的平均成交價。

URA：調節私宅供應 穩定樓市

新加坡市區重建局指出，當地政府為滿足住屋需求，以及保持樓市穩定，今年上半年政府售地計劃中的整體私宅供應已提高至8505個單位，其中5030個單位屬正選名單，較2021年至2023年的平均正選供應量增加約六成，未來政府將繼續根據經濟及樓市狀况，透過政府售地計劃調節私宅供應量，以促進樓市穩定，提醒雖然新加坡樓市面對的壓力，於去年第四季隨美息下降而緩解，但相較於過去10年偏低的按揭利率，目前當地的按揭利率仍處於較高水平，於全球貿易摩擦持續、地緣政治局勢及外圍經濟政策不確定的背景下，今年新加坡經濟增長或會放緩，置業應保持謹慎。

上月成交量按年仍升1.5%

博納產業最新發表的3月份研究月報指出，上月缺乏大型新盤應市下，當地發展商合計售出729個單位（不包括執行共管公寓EC），較2月份售出1597個單位，成交量大幅減少54%，而較去年3月份成交量仍錄1.5%升幅，鑑於外圍不確定因素於4月初顯著增加，預期全球貿易緊張局勢將對當地的經濟前景及市場信心構成壓力，儘管現時市場充斥審慎情緒，預料隨着潛在買家及投資者對不斷變化的美國關稅局勢有了自己的判斷，尤其是以長期居住為置業目的的潛在買家，加上今年將有大量新盤陸續推出，交易量可能會逐步回升，該公司預測隨着更多位於CCR及RCR區域的新盤推出，2025年整體私宅價格有望上升3%至4%。

理論上，市區樓價相對強韌，市區新盤往往能吸引潛在買家入市。近年不乏位處優質地段的新加坡樓盤應市，如位於新加坡第7區的濱海名匯（Midtown Bay）。該項目由 GuocoLand發展，屬綜合發展項目國浩時代城（Guoco Midtown）當中的住宅項目，濱海名匯樓高33層合共提供219伙，設1房、2房、2房複式及3房複式等戶型選擇，單位面積介乎409至1324平方呎，售價約由158.8萬新加坡元起。

明報記者 劉敬華

[環球樓市]