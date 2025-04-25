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經濟
2025年4月25日星期五
股市最前線
港交所63億購交易廣場逾14萬呎 涉9層寫字樓連平台舖位 將作永久總部
話你知：監管機構成甲廈重要買家
京東擬發境內PPN融資最多15億人幣
京東物流積極「出海」 韓國開設兩自營倉
瑞銀降港股評級 稱較受貿易戰衝擊
人行本月MLF淨投放5000億人幣 16月最多
茶飲股滬上阿姨通過上市聆訊 今年兩同業表現強勁 古茗蜜雪冰城股價倍升
野村：中國廉價貨或衝擊亞洲新興經濟體
周大福港澳同店銷售上季跌逾兩成
金沙中國 首季淨收入跌32%
OSL為復星財富客戶 提供安全虛產交易渠道
調查：去年亞太區跨境支付額佔全球32%
商湯伙中大法學院開發法律資訊AI模型
華懋完成首筆銀團貸款 涉80億
Gucci首季銷售挫25% 差預期 拖累母企開雲表現 股價最多曾跌逾6%
挪威主權基金 首季蝕3097億
美聯儲理事：倘失業率飈 會支持減息
張兆聰：聯邦制藥博回試高位
港元定存建行亞洲3個月年利率達5.38厘
英鎊定存高息精選
植耀輝：加注台積電 需待時機
方保僑：全球數字經濟新支點
技術取勝：十月稻田50天線見支持
盧駿匡：美股步入熊市 以看淡為主
劉思明：具抗關稅周期因素 時代電氣可關注
周顯：港股「貨多市不爽」
譚新強：世界確有接近永遠朋友和敵人
湯文亮：新盤入伙時烏燈黑火 地產商最怕
星今年多市區新盤推售 樓價料升逾3%
SIERRA SEA收3.5萬票 膺新界票王 明首輪開售318伙 超額認購109倍
包華士道8號屋地 批建5888呎大屋
尚翠苑居屋王500萬未補價蝕沽
內地客3260萬購帝柏海灣複式 10年實蝕兩成
劍橋道15號招標放售 估值4億
貝沙灣4房連車位9.3萬租出 呎租52元
港元定存建行亞洲3個月年利率達5.38厘
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【明報專訊】匯豐推出1個月港元定存年利率達4.5厘，而若有新資金及開戶則以建行亞洲港元定存3個月年利率達5.38厘屬吸引
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