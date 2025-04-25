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經濟

野村：中國廉價貨或衝擊亞洲新興經濟體

【明報專訊】中美貿易戰持續，很可能觸發廉價中國貨品大批流向美國以外市場。野村估計，中國每年有5600億美元出口產品需要尋找新市場，由於地理位置接近，將有相當大部分會流入亞洲市場，一旦廉價中國產品突然湧入，或會對亞洲新興經濟體造成嚴重破壞，導致當地貿赤擴大、通縮壓力增強，當地政府亦要為支持產業增加支出。

內地生產商拓其他市場補美訂單損失

野村昨日發表特別報告，指早於特朗普首次上任美國總統後，2017年至2024年中國非石油產品佔美國進口百分比下降10個百分點，但去年中國佔全球總出口達到歷史高峰的約15%，反映高度有競爭力的內地生產商，積極在其他地方開拓市場彌補美國訂單損失。

野村稱，新興經濟體企業面對中國進口貨品湧入，在減價一段時間後或需要減少職位和資本開支，最終甚至倒閉。過去東南亞和墨西哥雖然亦受中國貨品衝擊，但同時中國企業為避過美國關稅在當地設廠，獲強勁的直接外來投資流入，抵消相關經濟影響，不過是次美國當局似乎決心堵塞相關漏洞，未來這些經濟體或更容易受到與中國產品激烈競爭的衝擊。

報告續稱在特朗普今年再次上台前，中國貨品已大量流入不少小型經濟體，該行比對45個經濟體的中國進口貨品與本地生產貨品比率，顯示2018年至2024年製造業生產的累計增長率，普遍較前6年（2011至2017年）放緩，雖然部分原因與疫情有關，不過大多數製造業增長放緩的地區，從中國進口的製成品比率也在增加。按產品計算，紡織品、紙製品、化工產品、橡膠及塑料製品、金屬製品和汽車，中國產品進口增加對當地生產增長的影響較大。

倚賴華投資 難以關稅阻傾銷

此外，野村統計過去8年、22個地區生產者物價指數變化，其中18個中國進口貨品在期內佔比上升，認為兩者存在很強的關連。該行指，去年針對中國進口貨品的貿易調查總數顯著上升達到歷史新高，主要為反傾銷調查，不過該行認為，這些地區要以關稅阻止中國貨品進口並不容易，除了因為中國是其最大貿易伙伴，亦是當地的主要外國直接投資來源，在當地興建電廠、高鐵和其他基建設施。

相關字詞﹕中國出口 野村 貿易戰 關稅

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