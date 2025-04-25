港交所63億購交易廣場逾14萬呎 涉9層寫字樓連平台舖位 將作永久總部

明報記者 陳偉燊

港交所是次向置地控股購入交易廣場一期寫字樓9層物業，涵蓋42樓至50樓現時正在租用中的樓層，至於擬收購的平台部分，現時為匯豐銀行租用的交易廣場平台1樓及2樓部分舖位。港交所已於昨日簽訂買賣協議時以現金支付交易總額一成作訂金，預期在簽訂買賣協議日期後12至18個月內，分階段完成收購第一期寫字樓物業，並於今年9月1日或之後完成收購平台物業。置地一方則同意支付優化項目工程的費用，最高上限為4億元。

匯豐現租用舖位

料收回作接待處等

截至2024年底，港交所帳面上持有現金及等價物約1343.65億元，在其2024年度報告內未見持有任何物業。根據昨日該所公告還顯示，其將以內部資源應付是次購入物業所需，並繼續租用交易廣場二期另外5層作寫字樓所需。據了解，原交易大堂改建為金融大會堂的部分，擁有權向來屬於政府，並將繼續由港交所租用。在原有平台並由匯豐銀行租用的舖位，則會用作為接待處及連接金融大會堂等部分所需。

港交所：

彰顯支持港金融中心發展承諾

港交所指出，公司扎根交易廣場近40年，今次收購提供一個難得的戰略投資機會，作為永久辦事處，並彰顯其支持香港作為國際領先金融中心發展的長期承諾。連同優化項目工程，今次收購亦將有助港交所作為香港重要的金融市場基礎設施，滿足長期業務發展和營運需求，進一步促進與持份者的聯繫，並反映其作為全球交易所的地位。同時，這將有助提升港交所應對不同房地產周期的韌性，可以受惠於擁有自置物業資產所帶來的最大效益和價值，節省長遠開支，並同時繼續租用交易廣場若干樓層維持其營運靈活性。

今次交易涉及物業

佔置地中環物業組合總值3.2%

置地今次放售交易廣場一期部分樓面前，2023年8月便曾傳出該集團有意放售中環交易廣場第三座全幢，當時傳出意向價達160億元，但未有落實交易。據置地昨日在公告指出，因應今次交易，集團將於今年及明年分別收到45%及55%銷售價款。是次交易涉及的物業約相當於去年底止集團中環物業組合總價值的3.2%。從交易套現所得總額的6.3%，將用於提升物業，餘額中80%及20%則用於減債及回購股份。此前置地於2024年度業績指出，其目標是在2027年完成60億至70億美元資本再循環，並首次披露，新增減持非核心商業物業及將成熟項目置入房託或第三方投資工具作為選項。