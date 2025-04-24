瑞士寶盛鄧啟志：港樓價料快見底 地產股收息之選

由於本港奉行聯繫匯率政策，港元與美元掛鈎，港息理論上亦要跟隨美息上落，因此美國總統特朗普在本月2日公布「對等關稅」措施後帶來美國10年期國債孳息率大幅波動，亦影響本港地產股股價走勢。例如市場曾預期美國經濟衰退風險上升，白宮將積極推出財政政策刺激經濟，財赤進一步增加需要增發國債埋單，未來國債供應將大幅增加，因此美國10年期國債孳息率本月4日至11日期間曾由3.8564厘急升0.73厘至4.5864厘，拖累本港地產龍頭股新地（0016）股價曾跌至65.2元，過去兩周隨着美國10年期國債孳息率回穩，加上新地旗下西貢西沙新盤SIERRA SEA銷情料理想，新地股價期內亦從低位回升逾一成，昨日收報72.6元。

瑞士寶盛鄧啟志本周接受訪問時表示認同美國財政部長貝森特（Scott Bessent）的觀點，美國10年期國債孳息率本月4日至11日期間急升，主要原因是投資者倉位大幅度調動所致，這屬正常的市場行為。向前望的話，他認為即使市場擔心美國經濟下行為10年期國債孳息率帶來下行壓力，但要留意的是，今年有超過8萬億美元美國國債到期需要再融資，這帶來的供應效應（supply effect）屬不可忽視，10年期國債孳息率在底部料有支持；綜合上述利好利淡因素，他估計美國10年期國債孳息率今年餘下時間將在約4厘至約5厘上落，對本港地產股估值不會帶來重大影響。

料美未來1年半減息4次 利港樓

美國10年期國債孳息率走勢由市場決定，而聯儲局可以控制的是聯邦基金利率，當局去年9月、11月及12月已先後減息0.5厘、0.25厘及0.25厘，累積減息1厘，由於本港銀行期內亦有下調最優惠利率（P）引領按揭利率向下，對本港樓市亦帶來支持。

展望將來，鄧啟志預測美聯儲今年9月、明年3月、6月、9月各減息1次，為本港樓市帶來順風。

港經濟下行周期快完 樓價再跌空間有限

除了減息因素外，鄧啟志估計，本港經濟下行周期亦已接近完結，指這亦會為住宅樓市帶來支持，他表示：「如果我們留意本港經濟的話，即使未能夠強力反彈，但下行周期基本上已好接近完結，而向來經濟周期與樓市周期的相關性都是高的。」綜合上述分析，他預期本港住宅樓價今年再跌2%至3%便見底，指這對地產股屬正面。

由於不少本港地產股持有寫字樓及零售物業收租作為投資物業，因此鄧啟志亦分析此兩類物業的前景。他表示，由於本港經濟下行周期已接近完結，消費市場亦可望迎來溫和復蘇，有利零售物業租金向上；惟寫字樓租金料仍處於下行周期，原因是未來幾年新增供應量龐大。

地產股料維持派息 股息率近5厘較定存高

雖然由於瑞士寶盛監管要求，鄧啟志在是次訪問中不能談及個股，惟基於上述對本港住宅價格、寫字樓及零售物業租金的預測，他認為對地產股屬正面，即使其股價再上升空間有限，惟現時股息率達4厘至5厘，相對於定期存款利率高，屬吸引，未來再減派息機率亦不高，值得持有收息。

風險方面，鄧啟志強調，目前投資本港地產股一定需要留意其槓桿是否過高，而他認為即使對整個板塊來說，槓桿率屬可控，惟投資者就此對部分上市公司是擔心的，若市場情緒變差，亦無可避免對股價帶來負面影響。

明報記者 葉創成

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