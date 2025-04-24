外籍客1.6萬租澄天1房戶

OASIS KAI TAK一房1.95萬租出

另近年租賃較活躍的啟德新發展區，其中OASIS KAI TAK亦新錄租賃成交。中原分行經理施蒂文表示，OASIS KAI TAK 3座高層E室，實用339方呎，一房間隔，最新以月租1.95萬元租出，實用呎租58元。業主2020年12月820萬元購入，持貨4年多，租金回報約2.9厘。

太古城本月暫錄15宗租賃

香港置業首席聯席董事布家良表示，十大屋苑之一的鰂魚涌太古城，本月暫錄逾15宗租務成交，其中東海閣低層F室，實用572方呎，兩房間隔，向西南望園景，業主以月租約2.5萬元放租約1周後，獲區內家庭客以月租約2.35萬元承租，實用呎租41元。

上述物業業主於2018年10月以約998萬元購入單位，租金回報約2.8厘。

中原首席分區營業經理陳韻兒表示，大埔白石角雲滙8座中層B5室，實用339方呎，開放式間隔，獲外區客以月租1.5萬元租用，實用呎租44.2元。業主2019年606萬元一手購入，租金回報約3厘。