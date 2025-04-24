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經濟

香港地產

SIERRA SEA今截票 1周暫收2.5萬票

【明報專訊】一手市場焦點盡在新地（0016）旗下西貢西沙SIERRA SEA，項目將於周六首輪開售318伙。發展商表示，該盤過去7日暫累收逾2.5萬票，超額認購約78倍，而項目將於今晚截票，預計有望超過3萬個購樓意向登記。

新地代理執行董事陳漢麟表示，SIERRA SEA自上周四起收票，至昨日共7日，暫錄逾2.5萬個購樓意向登記，項目將於今晚8時截票，相信隨着假期完結後，會有更多人回港前來參觀及入票，料最終有機會突破3萬票。

此外，項目將為買家提供Super第二按揭貸款，首3年定息1厘，最長按揭期25年，第4年息口為P加1厘（P現為5.25厘），一按、二按最高貸款額達樓價八成。中銀（香港）個人數字金融產品部副總經理（貸款）劉寶萍稱，該行為SIERRA SEA買家提供靈活多元化的按揭，並設額外1688元現金獎賞。同系沙田半山瓏珀山昨招標售出兩伙，包括Queen Tower 2 26樓Villa B單位，4房雙套連儲物室間隔，實用1635方呎，連190方呎平台，成交價3620.3萬元，實呎22,143元。

大手客9796萬連掃天瀧兩伙 實呎3.5萬

其他新盤方面，恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，恒地（0012）等發展的啟德跑道區天瀧昨連沽3伙，當中有大手客斥9796萬元購入5座10樓A、B室兩伙，實用同為1382方呎，成交價同為4898萬元，實呎35,441元。

中原料今季一手貨尾升穿2.3萬伙

華懋集團銷售總監封海倫稱，旗下何文田瑜一‧天海昨以1177.17萬元售出一伙實用525方呎的2B座10樓B室兩房戶，實呎22,422元。路勁（1098）銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，屯門掃管笏現樓項目凱和山1座11樓E室兩房戶，實用477方呎，昨以440.94萬元售出，實呎9244元。

另外，中原地產研究部高級聯席董事楊明儀稱，今年首季一手私宅新盤貨尾量22,654個，數字連升4季，創2003年第四季22,485個後21年按季次高，僅低於2023年第四季22,936個，並已經連續7季高企逾2萬個水平。

由於4月初美國實施對等關稅政策，買家入市轉趨審慎，料將加重貨尾積壓，估計今季新盤貨尾將升破2.3萬個。

相關字詞﹕凱和山 瑜一‧天海 天瀧 瓏珀山 新盤收票 SIERRA SEA

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