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經濟

香港地產

「太子鄧」2888萬沽愉景灣洋房 24年帳賺逾倍 稱「啱價就放」再等下一輪入市良機

【明報專訊】剛放棄續租銅鑼灣羅素街20年旗艦店、人稱「太子鄧」的太子珠寶鐘錶主席鄧鉅明，近年頻頻減磅沽貨套現（見表），最新以約2888萬元沽出愉景灣海蜂徑一幢洋房，做價為愉景灣今年次高。鄧氏早於2001年以1200萬元購入，持貨約24年帳面獲利1688萬元或約1.4倍。鄧鉅明接受本報查詢時表示，放售手上物業以便分散投資風險，沽樓套現後手持更多現金，以待其他投資機會出現。他又認為，樓價不一定會再下調，但現時「上升理由不充分」，故未來將以沽貨為主，「啱價就放」再等下一輪入市良機。

明報記者

太子鄧一直將上述洋房作長線收租用途。中原地產分行經理胡文翰表示，愉景灣3期蔚陽海蜂徑單號屋，實用2413方呎，4房雙套間隔，連逾千呎花園及平台，享海景，以2888萬元成交，實呎11,969元，是次成交價創愉景灣今年次高。資料顯示，單位由EAST GRAND INVESTMENT有限公司名義於2001年以1200萬元買入，公司董事為人稱「太子鄧」的太子珠寶鐘錶主席鄧鉅明等人，約24年間帳面獲利1688萬元或1.4倍。新買家為內地客，購入洋房擬作自住之用。

不足1年連沽愉景灣兩屋套現近1.2億

事實上，「太子鄧」去年7月才以9000萬元沽出另一間愉景灣3期蔚陽海蜂徑單號屋，做價至今仍為愉景灣二手次高紀錄。鄧氏早於2007年以5680萬元購入上述洋房收租，高峰期月租達25萬元，租金回報逾5厘，持貨約17年帳面獲利3320萬元或58%。換言之，「太子鄧」不足一年，連環沽出兩幢愉景灣洋房，套現近1.2億元。

此外，去年11月「太子鄧」亦以6300萬元沽出赤柱富豪海灣B型單號屋，實用2767方呎，5房間隔，實呎約22,768元。鄧氏早於2007年約4400萬元購入，帳面獲利1900萬元或43%。

美景「細2房」375萬沽 9個月炒貴兩成

另外，近期二手樓市氣氛雖然稍為回落，惟仍錄得短炒獲利個案。中原地產高級資深分區營業經理黃淑賢表示，青衣美景花園9座高層G室，實用329方呎，為細兩房間隔，享海景，以375萬元沽出，實呎11,398元，創屋苑細兩房近一年做價新高。買家為區內分支家庭客，原業主去年7月310萬元購入，持貨約9個月，帳面獲利65萬元或21%。中原地產副區域營業經理王勤學表示，元朗四季名園雙號屋，實用930方呎，原則3房1套間隔，以938.8萬元易手，實呎10,095元。買家為中港商人，原業主2008年10月金融海嘯時648.8萬元一手買入，帳面賺290萬元或45%。

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