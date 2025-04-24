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2025年4月24日星期四
周顯 投資二三事
投資策略
憧憬美對華關稅或大降 恒指升510點 北水淨沽181億 歷來第二多
摩通看好金價見4000美元
港元緊張 金管局貼現窗借出6000萬
路透︰淡馬錫旗下PSA 擬售和記港口兩成權益
3月CPI按年升1.4% 低於預期
比亞迪擬變相拆細 股價曾升逾6% 青啤每手逾11萬 將成入場費最高股票
話你知：降入場門檻兩招 拆股或拆細每手股份
騰訊雲伙Tabelog推日餐廳訂位小程序
重申YU7上市時間不變 小米股價升7%
GUM：本月強積金人均蝕逾1.1萬
國泰上月載客226萬人次 按年增兩成
平安好醫生首季扭虧 經調整淨利潤5786萬
Tesla首季利潤挫71% 馬斯克重申不受關稅影響 股價早段升7%
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歐盟：蘋果Meta違《數碼市場法》 共罰62億
張兆聰：霸王茶姬貨少 投機博炒上
港元定存南商7日年利率見6.8厘
澳元定存高息精選
技術取勝：瑞聲料可挑戰20天線
GEM板公司5董事「被改名」？
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周顯：優質公司料逐一私有化
湯文亮：大撤退死傷均為精兵猛將
「太子鄧」2888萬沽愉景灣洋房 24年帳賺逾倍 稱「啱價就放」再等下一輪入市良機
九肚山峰銀主屋4500萬沽 7年半貶值48%
SIERRA SEA今截票 1周暫收2.5萬票
嘉咸街英式酒吧連約舖1億放售
外籍客1.6萬租澄天1房戶
瑞士寶盛鄧啟志：港樓價料快見底 地產股收息之選
籲個人投資者靠邊站 勿追入內房股
周顯：優質公司料逐一私有化
【明報專訊】有人話娶明星老婆的所謂「富豪」都要小心，但並非一竹篙打一船人，皆因娶明星老婆也有腳踏實地的，例如娶了歌星黎瑞恩的曾智明，便是其中例子。
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財經專欄
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周顯
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