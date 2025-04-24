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經濟
小琴密語

投資策略

GEM板公司5董事「被改名」？

【明報專訊】上市公司刊發公告漏招出錯不時都有，不過可以將好多董事在短時間內改名換姓，就真係天下奇聞。話說小琴最近翻閱GEM板上市公司飲食天王（8619）3月31日同4月15日嘅公告，比對下竟發現半個月內5個董事姓名有變。

兩通告5人英文名沒變

究竟係突然有董事可以快速去換新身分證改名換姓？定係有人借助科技翻譯，「擅自」為董事改名換姓？或公司突然撤換董事，其間未有出通告交待？真係要公司解下畫至得。

話說飲食天王3月31日嘅公告，包括執行董事曾永祺及梁震宇、非執行董事竹田真博、獨立非執行董事邵玉明、龍詠宜5個人。

事隔15天後，係4月15日的公告內，改名換姓為曾榮基、梁振宇、武田正裕、卲玉銘及龍詠儀。對照番英文公告5人英文名稱其實無變化，換言之有人「被改名」。最誇張係，日籍非執董嘅名可以由原先竹田真博，變成武田正裕，兩名字羅馬拼音同樣係Takeda Masahiro。

GEM板「復古」為創業板

同時，係佢哋3月31日公告內多處列明引用「GEM上市規則」，但4月15日嘅公告全部轉寫成「創業板上市規則」，一下子將GEM板「復古」為創業板。一家公司咁多董事個名突變，仲要事隔一個多星期未見更正澄清。唔知下次出通告，會唔會又有新名字出現呢？

financepage@mingpao.com

[小琴密語]

相關字詞﹕武田正裕 竹田真博 飲食天王

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