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經濟
國際金融

波音：受關稅影響 中國拒收3飛機

【明報專訊】波音（美：BA）行政總裁Kelly Ortberg昨向CNBC承認，受關稅影響，中國市場已停止接收波音飛機，此前3架在中國準備交付的飛機，有兩架已經返回，第3架也即將調回。他說，波音今年原計劃向中國出口50架飛機，對於那些尚未製造的飛機，波音可能會考慮將其轉售給其他客戶。

今年原向中國出口50飛機

波音去年因飛機質量問題，以及嚴重罷工導致大部分飛機停產後，在今年首季生產和交付量增加。整季交付了130架不同型號的商業飛機，較去年同期的83架顯著增長，推動季度收入按年增長18%至195億美元，略高於分析師預期。第一季淨虧損降至3100萬美元，較去年同期的3.55億美元虧損顯著收窄。波音股價早段升逾6%。

波音第一季現金消耗約為23億美元，較去年同期接近40億美元顯著改善。不過波音表示，該數據僅包括截至3月31日的關稅影響。該公司正處於貿易戰的風口浪尖，恐面臨進口零件及材料價格上升，進而令飛機價格向上。Ortberg向CNBC表示，波音認為能在現金流計劃內，應對關稅問題。目前80%飛機都在美國境外交付。

波音目前每月生產約31架暢銷的737 MAX客機，並將在未來幾個月增加產量至每月38架，達到美國聯邦航空管理局（FAA）規定的上限。由於飛機質量問題，FAA為波音產量設限。Ortberg表示，隨着飛機交付量回升，且虧損收窄，正準備向FAA申請，將其737 MAX客機產量在今年稍後提高至每月42架。波音預計，將在下半年產生正現金流。

美製造業PMI初值意外維持擴張

另在關稅戰威脅下，昨晚公布的美國4月製造業PMI初值升至50.7，出乎意料維持擴張。4月服務業和綜合PMI初值則低於預期，其中綜合PMI初值只有51.2，是16個月最低的數值，不過仍處於擴張水平。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕737 MAX 中國 關稅 波音

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