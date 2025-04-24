Tesla首季利潤挫71% 馬斯克重申不受關稅影響 股價早段升7%

馬斯克表示，「建立政府效率部的主要工作已經完成」，下月起每周會花一至兩天領導DOGE的「關鍵工作」，「只要特朗普希望我這樣做」，將一直兼顧DOGE的工作，可能直至特朗普任期完結。不過馬斯克作為特殊政府僱員的期限為130天，原定要在5月30日離開DOGE。

分析：撇除碳排放收入 即錄虧損

馬斯克稱，自他領導DOGE協助政府削減浪費以來，就出現針對Tesla的抗議，這是由於他和特朗普政府合作，導致某些人利益受損。由於馬斯克擔任「成本削減沙皇」帶來的爭議，Tesla投資者希望他遠離政治，將注意力投放於銷售下滑的Tesla。該股已較去年12月的高位跌約五成。

Tesla第一季電動車收入按年大跌20%至140億美元，整體收入按年跌9%至193億美元。分析指出，若非來自現金和投資所帶來的4億美元利息，以及向其他碳排放超標的企業銷售「碳排放額度」 而獲得5.95億美元收入，Tesla將錄得數億美元的季度虧損。Tesla第一季的營業利潤率為2.1%，去年同期為5.5%。

Tesla指季績轉弱，部分由於對4個廠房的裝配線進行升級，以便生產Model Y運動型多功能車的更新版，令生產放慢。此外，較低的平均售價，以及向客戶提供的銷售獎勵措施，也拖低了收入和利潤。Tesla未按慣例，預測今年餘下時間的銷售和利潤，稱不確定性太大，並將在第二季重新評估今年的銷售預測。

Tesla此前預計，今年的電動車銷量將有所增長，去年該公司銷量罕見下滑。Tesla表示，貿易政策迅速變化，對Tesla和同業的全球供應鏈和成本結構產生不利影響，電動車和能源市場的不確定性持續上升。此外，「不斷變化的政治情緒」，可能在短期內對Tesla產品需求產生影響。此話可能間接承認了馬斯克為Tesla的聲譽帶來損害。

間接承認馬斯克損Tesla聲譽

不過能源生產和儲存業務，是Tesla季績的重要亮點，相關收入在第一季按年增長67%至27.3億美元。該公司指出，AI基礎設施的增長，將為Tesla儲能產品創造機遇。不過其能源業務依賴外國供應鏈，關稅可能會在短期內影響供需。談論到特朗普政府的貿易戰，馬斯克表示，自己主張降低關稅，但「關稅的決定權完全在總統手上」，「他會否聽取我的建議，是他的事情」。

當前Tesla面臨大量挑戰，包括中國同業的競爭，以及在無人駕駛召車市場處於落後。Tesla表示，仍有望於6月在得州奧斯汀推出無人駕駛召車試驗服務，並在今年稍後在加州試驗生產人形機械人。

（綜合報道）

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