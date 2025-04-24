平安好醫生首季扭虧 經調整淨利潤5786萬

收入升26%至逾10億

平醫披露，今年首季來自母公司平保（2318）的綜合金融客戶端（F端），以及企業端（B端）企業健康管理業務，收入按年增長43%，累計服務的企業客戶數超過2100間，B端付費用戶數按年增長超過45%。公司表示，隨着「醫療+保險」協同模式推出，保險+醫養會員、醫療理賠協同等模式在首季推動F端收入快速增長。企業端業務方面，該行探索「商業保險+健康保障委託+醫療健康服務」產品，加速拓展企業客戶，提供保障全面、服務優質、性價比高的企業員工健康管理服務體系。

家庭醫生和養老管家服務方面，平醫披露截至今年首季末，家醫會員權益用戶數超過2000萬人，居家養老服務的權益用戶數較去年底增長15%。公司表示，將持續深化建設以家庭醫生和養老管家為核心的兩大服務樞紐，另外該公司期內推出人工智能助理服務。