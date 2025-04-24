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經濟

國泰上月載客226萬人次 按年增兩成

【明報專訊】國泰航空（0293）公布，今年3月載客225.6萬人次，按年增加19.8%，相當於2019年同期的72.5%。月內收入乘客千米數按年上升23.8%，可用座位千米數按年增加25.5%，而乘客運載率則下跌1.2個百分點至82.7%。今年首季，國泰連同香港快運的載客量達到853.7萬人次。

貨運升逾一成至14.9萬公噸

貨運方面，國泰上月運載14.9萬公噸貨物，按年增10.6%。月內貨物收入噸千米數按年升6.4%，運載率跌1.2個百分點至61.5%，而可用貨物噸千米數則按年增加8.5%。國泰顧客及商務總裁劉凱詩表示，因應貿易關稅政策以及從5月初起「小額免稅」政策變動，預計內地與美國之間的一般航空貨運需求將放緩。公司會善用網絡優勢，靈活調配貨機以適應市場變化及捕捉新機遇。

她又稱，3月份的客運業務表現相對平穩。儘管香港月內沒有長假期，休閒旅遊需求較為平靜，但受香港國際珠寶展等大型活動及展覽推動，前艙需求依然殷切。此外，七人欖球賽吸引大量入境旅客到訪香港，長途航線的需求增長尤為顯著，預計4月及其後的客運需求保持穩健。她稱集團正向今年上半年突破100個客運航點的目標邁進，於4月內一連新增5個航點。

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